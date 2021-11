La familia LeBarón es muy bien conocida en países como México y Estados Unidos, por ser parte de una comunidad religiosa que se separó de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en el estado de Utah. Ellos sufrieron un ataque el 4 de noviembre del 2019, donde 9 personas entre mujeres y niños, fueron asesinados a tiros en una zona ubicada entre los límites de Sonora y Chihuahua (México).

El caso ha sido investigado por autoridades internacionales y, según El Sol de México, el ataque aún se mantiene con muchas incógnitas, con más de 20 detenidos a dos años del incidente pero todavía ninguno ha sido sentenciado.

Además de cumplir un segundo año hace poco, el caso de la familia LeBarón volvió a dar de que hablar por una usuaria de TikTok que, según medios mexicanos, aseguraba formar parte de esa familia, tachándolos de manera negativa en su red social.

La supuesta integrante de la familia LeBarón habla de ellos en TikTok

Esta usuaria de Tiktok publicó un video donde asegura ser miembro de la millonaria familia LeBarón, en el cual afirma que los integrantes de la misma viven en una “colonia supremacista blanca” y delata un modo de vida y hacer negocios que muchos podrían calificar de “turbio”.

La joven que utiliza la red social bajo el nombre de @Thealissajones, compartió un video donde expone cosas bastante reveladoras, aseverando que la familia LeBarón afincada en la zona norte del país azteca vive en lo que ha denominado una “colonia supremacista blanca”.

La mujer explica que su intención no es otra que demostrar cómo funciona el pensamiento de un sector de la gente con muchísimo dinero:

“Mi familia mantiene y es dueña de los huertos de nueces más grandes del mundo; dos de mis hermanos (se presume hace referencia a Adrian y Julian LeBarón) son millonarios y quiero demostrarles el funcionamiento interno y la lógica jodida de los ricos (…) Así que yo vengo de un polígamo (alguien que está casado con diversas personas). Así que sí, dos de mis hermanos son suciamente ricos”.

Sin embargo, el video no ha sido verificado y tampoco los miembros de la familia LeBarón se han pronunciado al respecto.

Caso LeBarón: los detalles de la masacre

Los familiares de seis niños y tres mujeres mormones asesinados por el crimen organizado en el estado mexicano de Sonora, fronterizo con EE.UU., mantienen firme su petición de justicia al cumplirse este jueves dos años de la masacre. Adrián LeBarón, padre de Rhonita Miller, asesinada junto a sus gemelos de apenas ocho meses de edad, dice que se mantiene en búsqueda de una justicia que no llega y que no sabe si llegará.

“Ha sido un largo proceso, pero creo que a mí nadie me hace justicia, lucho para que me den calidad de víctima y hoy exponemos que estamos caminando hacia la justicia”, dijo LeBarón a EFE. “En México la justicia es un caminar, no es un objetivo, en este país no se llega a la justicia y así funciona, es nuestra idiosincrasia y el sistema de Gobierno. (...) El acceso a la justicia no existe en este país, está muy lejos”, añadió LeBarón.

El 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre los estados de Sonora y Chihuahua, en el norte de México, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe hacia la comunidad mormona de LeBarón.

La familia LeBarón es una de las más reconocidas en México. Están vinculados a la iglesia de los mormones. (Foto: Facebook)

Según una de las versiones oficiales, en el ataque un grupo criminal confundió a las familias con sus rivales, dejando a tres mujeres y seis niños muertos. Para el activista Julián LeBarón exigir justicia en México “es una pesadilla”. Aunque el caso ha mostrado avances, para la familia LeBarón resulta inexplicable la falta de sentencias.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ratificó en un comunicado que suman 24 detenidos y precisó que cinco han sido acusados de “homicidio calificado, tentativa de homicidio, y daños y participación directa en los hechos”. Además, el organismo detalló que todos los detenidos se encuentran vinculados a proceso y nadie ha obtenido libertad, pero en realidad ninguno ha sido procesado penalmente.

Para los LeBarón, ningún esfuerzo es suficiente. “El caso está 100 % en la impunidad no ha habido un sentenciado en la masacre de mi hija y el que los metan al cárcel para mí no es suficiente”, expuso Adrián LeBarón, quien en julio, junto con su hermano, pidió al Gobierno de México y al de Estados Unidos no dejar de investigar el caso, el cual, dijeron en aquel momento, “está lejos de resolverse”.

Con información de EFE