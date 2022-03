Recientemente, la reconocida casa de estudios de España, la Universidad Complutense, ha está dando de qué hablar, pero no por su alto estándar académico, sino por algo fuera de lo común: su particular como variopinto historial de búsqueda por Internet el cual ha sorprendido como intrigado a miles de usuarios de redes sociales tales como Twitter.

Todo sucedió cuando la usuaria de la mencionada plataforma, Zoe hizo una publicación donde se ve el historial de búsqueda de YouTube en uno de los equipos de su facultad, lo que demostraría que alguien estaba muy distraído durante una clase en particular o, por el contrario, la pasaba muy aburrido.

Las historias no tienen nada raro, aunque si bastante risibles, si se quiere, la mayoría relacionadas con fútbol como con música, pero uno llama en particular llama la atención pues busca consejos para recuperar su cuenta de Tinder, lo cual hace a muchos cuestionarse sobre las cosas que hizo esta persona para ser baneado de la aplicación de citas, sobre todo, porque no es fácil ganarse una acción así.

historial del buscador de youtube del ordenador de un aula pic.twitter.com/ezW9SYUOwT — zoe (@zoentropia_) March 16, 2022

Otras búsquedas hacen alusión a los goles de Cristiano Ronaldo el “bicho”, el gol olímpico de Fekir (Real Betis) contra el Sevilla de LaLiga, así como las habilidades para disparar tiros libres de Ward Prowse, jugador del Southampton inglés. En lo concerniente a la música nos topamos con Isabel Pantoja, Estrellita Castro o el clip de “Soy minero”.

La publicación en Twitter fue hecha el pasado 16 de marzo y, rápidamente, se convirtió en viral con, hasta ahora, 3.462 retweets, más de 55.3 mil “me gusta” y cientos de comentarios tan hilarantes como este peculiar historial de búsqueda.

“hermano, pero ¿habéis visto el golazo de Fekir?”, “poned vuestros historiales que quiero verlos, no vale borrar”, “políticas de somos aguas, no podía ser otro sitio”, “tiros libres de Ward Prowse, ja, ja, ja, entendió todo”, “es que Ward Prowse, el mejor tirador de faltas el mundo”, “¿tiros libres de Ward Prowse? Lo que cualquier persona de bien buscaría”, “sigue sin superar este historial del merendero de un barrio rural gipuzkoano”, “me río, pero podría ser mi clase perfectamente”, “yo hice la primera búsqueda”, “el que buscó ‘Se me enamora el alma’, cultura”.