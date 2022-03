Una mujer de Australia estuvo a poco de perderse los 70 mil dólares que ganó tras jugar la lotería ¿Qué sucedió? Esta persona no contestó la llamada que le informaba que se encontraba entre las ganadoras y cuya historia se convirtió rápidamente en tendencia llegando a diversas redes sociales.

El curioso hecho tuvo lugar en Frenchs Forest, New South Wales y personal del Official Home of Australia´s Lotteries, conocido coloquialmente como “The Lott”, marcaron el número de nuestra protagonista para darle la buena noticia, pero esta no contestó.

Y es que la mujer jugó a The Lott el pasado 25 de febrero tras comprar un boleto de forma online, pero (confesó después) olvidó revisar su cuenta tras haber jugado.

The Lott es el nombre de la lotería oficial de Australia. (Foto: The Lott)

Durante varios días personal de la lotería se comunicó con ella para decirle que se había ganado los 70 mil dólares, pero en todas estas ocasiones no contestó ¿Por qué razón? Ella explicaría que tanta insistencia le hizo pensar que se trataba de estafadores que buscaban sacar provecho.

Una vez que la historia se hiciera conocida, la fémina confesó al portal UPI: “Yo recibí algunas llamadas y correos justo después del sorteo, pero no reconocí el número de teléfono o el e-mail, así que no contesté y no me enteré. Me dije: ‘definitivamente, es una estafa’”.

Tras esto, decidió ingresar al portal web de The Lott, inició sesión en su cuenta y se dio con la grata como inesperada sorpresa que era una ganadora de, exactamente, un monto de 72 mil 580 mil 50 dólares. Ella confesó que ha jugado a la lotería durante unos largos 10 años.

La mujer confesó que se olvidó de revisar su boleto tras jugar el pasado 25 de febrero. (Foto: The Lott)

Al mismo medio de comunicación confesó al respecto: “Tendré que tomar todo en primer lugar y esperar que el premio sea depositado en mi cuenta de banco antes de decidir cómo lo voy a gastar, pero sé que le daré un buen uso”, sentenció.