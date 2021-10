Juan Bautista Suárez, un joven de Argentina de 15 años, fue el protagonista de esta historia que se convirtió en viral en redes sociales tras conocerse que, tras pedir permiso para ir al baño, no pudo ponerse de pie al no sentir sus piernas.

La noticia fue dada a conocer por El Clarín, en la cual relata que el caso de Bautista ha conmocionado a toda su localidad, quien hoy se sabe que padece de mielitis longitudinal transversa, que no es otra cosa que una lesión en la médula espinal, dolencia que produjo que perdiese sensibilidad en sus piernas.

Se sabe que esta lesión atacó a su cuerpo de forma rápida y sin aviso alguno: “Él, esa mañana, no había sentido nada raro, fue un bombazo. Fue al colegio caminando de lo más normal, totalmente distendido como todos los días”, expresó el padre del joven.

El adolescente necesita un tratamiento en México con células madre. (Foto: VamosxBauty/Facebook)

El progenitor de Juan detalló que su hijo, al no sentir las piernas, no pudo dirigirse hacia los servicios higiénicos: “La madre me llamó a las nueve de la mañana diciendo que Bauty estaba en una camilla tirado, que no movía nada. Estaban desesperados todos”.

De acuerdo a lo conseguido por El Clarín del padre del menor “una médica nos dijo que era uno en un millón y le tocó a nuestro hijo. Te lo tiran en frío y no entiendes nada, porque a tu hijo lo viste correr, ir de acá para allá, pero de la noche a la mañana te cambia la vida, radicalmente, para mal”.

La pandemia del coronavirus también ha aportado su granito de arena para aportar mayor drama a esta penosa historia, pues Juan Bautista no ha logrado tener el tratamiento adecuado. Sin embargo, tienen una esperanza de viajar a Guadalajara, México, para que pueda ser atendido con células madre.

A pesar de lo ocurrido, el menor se ha mostrado muy optimista en redes sociales. (Foto: VamosxBauty/Facebook)

“Primero vamos por eso, queremos que Bauty sienta otra vez la necesidad de hacer sus necesidades. La última resonancia mostró que no hay ningún tipo de lesión cerebral. Está perfecto. La médula está casi un 90 por ciento inflamada, es algo muy positivo para hacer el tratamiento. Por eso, los médicos están muy entusiasmados con lo que pueda llegar a pasar”, expresó el padre.

Sin embargo, la familia necesita recaudar más de 2 millones de pesos argentinos para que puedan acabar el tratamiento a finales de este año, razón por la cual han habilitado cuentas para recibir donaciones económicas.

El padre del adolescente aseguró que su hijo ha respondido bien a sus tratamientos. (Foto: VamosxBauty/Facebook)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

a null