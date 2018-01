Instagram: Neymar recibió amorosa dedicatoria de Bruna Marquezine (¡te vas a emocionar cuando la leas!)

La modelo Bruna Marquezine generó todo tipo de reacciones por una publicación que hizo en su cuenta de Instagram referida al futbolista Neymar, su pareja e ídolo de Barcelona. En este post queda en claro que ella está loca por el delantero.



La joven tomó las palabras del escritor brasileño Caio Fernando Abreu, algo que quizá no esperan los hinchas de Neymar. “Quiero un nosotros. Pero un verdadero nosotros. Pegados. Envueltos. Amarrados. Tirados en la alfombra de la sala. Un nosotros que no se ata ni desata. Quiero poco y quiero más. Quiero un tú. Quiero un yo. Quiero un domingo por la mañana. Quiero una cama desordenada, una sábana, un café y una almohada. Quiero tu beso. Quiero tu olor. Quiero esa mirada que no cansa", colocó la joven en Instagram.



Inmediatamente, Brune Marquezine explicó el motivo por el que tomó las palabras del mencionado literato para su dedicatoria. "Tuve que usar las palabras de Caio porque creo que solo las mías no son suficientes para describir todo lo que siento por ti. Te amo", escribió la chica a Neymar en Instagram.



Los hinchas de la pareja, cuya historia de amor se puede leer aquí, logró hacerse viral en Instagram con más de 2,4 millones de likes y otros 129 mil comentarios. Algunos de estos indican que Neymar es muy afortunado al tener como novia a una mujer como Bruna Marquezine.



En la foto que la musa colocó en Instagram se puede ver a ella con Neymar en las paradisíacas aguas del archipiélago de Fernando de Noronha.



