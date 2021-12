Muchas personas deciden realizarse operaciones quirúrgicas para verse ‘de una forma más ideal’. Sin embargo, el caso de Andrea Ivanova ha llamado la atención de muchos, ya que ella ha pasado 26 veces por el quirófano con el fin de tener los labios más grandes del mundo. Su historia viene siendo viral en Instagram y otras redes sociales.

Pese a tener 24 años, ella ha pasado por 26 intervenciones quirúrguicas con el fin de tener una imagen ideal al de una muñeca Bratz.

“Mis labios me gustan mucho. Luego de inyectarme fue difícil comer, pero la molestia pasó con los días. Creo que mis labios son adorables y los amo”, aseguró en una entrevista al medio The Sun.

Andrea Ivanova es amada por una parte de sus seguidores, pero también bastante criticada por exagerar las facciones de Barbie. (Foto: Facebook @andrea.ivanova.35)

Ella empezó esta serie de intervenciones desde el 2018 y más del 90% de estos han sido en sus labios. En total, ha gastado casi 27 millones de pesos búlgaros para tener una imagen parecida al de una muñeca.

Su próxima operación

Andrea Ivanova no escatima gastos y ya se prepara para su operación número 27. Y lo hará nuevamente en sus labios, pese a las advertencias médicas que recibió por parte del médico de la influencer.

“Me gustan mucho y me siento mucho mejor con mis labios. Muy pronto también realizaré los nuevos procedimientos de aumento de labios y mejillas. Me gustan mucho y me siento mucho más cómoda con mis labios”, adelantó Ivanova.