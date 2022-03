El médico de Argentina, Alberto Cormillot, se ha vuelto tendencia recientemente en redes sociales como Instagram, pues a sus 83 años se ha convertido en padre por tercera vez. Su historia ha fascinado a miles de usuarios quienes se preguntan cómo se convirtió en papá, una vez más, pese a su edad.

La llegada del pequeño Emilio

Y es que Cormillot también es progenitor de Adrián (47), Reneé (55), y el pequeño Emilio, quien nació el pasado 17 de setiembre de 2021, producto de su relación con la nutricionista Estefanía Pasquini de 48 años y con quien se casó el 8 de diciembre de 2019, en una ceremonia realizada en Villa Devoto.

Y cuando se dio a conocer la noticia, al programa América TV, el reconocido médico aseguró que, como mínimo, quiere vivir unas dos décadas más para ver graduarse a su retoño: “Quiero llegar a los 105 porque quiero verlo recibido. Pongo mucha energía en todo lo que hago”.

Día en el que nació Emilio. (Foto: Alberto Cormillot/Instagram)

¿Cómo se hizo padre el doctor Cormillot?

Pero, si nos remontamos a marzo de 2021, cuando el galeno dio declaraciones a La Nación, explicó cómo es que se dio el embarazo de Pasquini, asegurando que en sus planes no consideraba ser padre una vez más, pero sí la nutricionista.

“Nunca me imaginé siendo padre. No es que un día me levanté y dije: ‘¿Qué ganas con ser padre? No, tenía ganas de estar con Estefi y de armar una vida y una familia con ella. No tuve el deseo así aislado, sino que tuvo que ver con ella”, detalla.

“Es un proyecto de armado de una familia con la persona que yo amo, que es joven, para que pueda tener un hijo. Me alegro por la alegría que tiene ella. Yo no cedí, ella no me lo pidió, salió de mí. Ella pensaba que no se iba a enamorar más”, continúa Cormillot.

Emilio es el tercer hijo del doctor Cormillot. (Foto: Alberto Cormillot/Instagram)

“En los últimos 10 años no se había enganchado con nadie, tampoco sabía si quería tener un hijo. Cuando nos encontramos le dieron ganas de tener un hijo. Es como lo que pasa en cualquier otra pareja, con la salvedad de que tengo muchos años más”, sigue explicando.

Críticas por la edad

Sin embargo, y como no era de esperarse, muchas personas criticaron este hecho, pues, se estima que un hombre de tan avanzada edad “no puede tener hijo, ni sexo”, a lo que respondió.

“Parece como que estás desafiando la vida. Si puede tener un hijo, una monoparental, pero no un adulto mayor. No es muy juicios el tema. Un adulto mayor es una sobrecarga, es desechable, descartable ni siquiera reciclable y, bueno, mucha gente compra eso. Yo no lo compro ni lo compré”, detalló a La Nación.

Alberto comparte imagen comparando sus diversas paternidades. (Foto: Alberto Cormillot/Instagram)

¿Quién es Alberto Cormillot?

Alberto Cormillot es muy activo en redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de 319 mil seguidores, donde comparte hechos de su vida diaria, pero también de su hijo Emilio.

Asimismo, el doctor también ha escrito algunos libros, tales como “Recetas light del sistema C para adelgazar” (2011) y “Adiós a los kilos de más” (2012).