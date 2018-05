Kylie Jenner es una de las figuras con más seguidores en Instagram. Pese a ser la menor del clan Kardashian, siempre ha sabido cómo llamar la atención de sus fanáticos. Y es que la joven comparte fotografías provocadoras para conseguir más fans.

Atrevidas imágenes en ropa de baño, lencería, e incluso desnudos parciales, son característicos en el perfil de Kylie Jenner en Instagram. Con eso, la menor de las Kardashian obtuvo su lugar en la mencionada red social.

Ahora, quien quiere seguirle los pasos es nada más y nada menos que Camila Diez Canseco, la hija del empresario Mauricio Diez Canseco. La jovencita quien para entre Perú y Estados Unidos, decidió compartir unas fotografías en su cuenta Instagram al mismo estilo de Kylie Jenner.

"La que puede, puede y la que no, que aplauda. #posealokylie", escribió la hija de Mauricio Diez Canseco. En la imagen, la jovencita aparece posando directamente para la cámara usando bikini.

Camila Diez Canseco subió dos fotografías parecidas usando el mismo bikini. Las publicaciones cuentan con más de 4.500 likes cada una. Muchos de sus seguidores en Instagram elogiaron el parecido de la joven con Kylie Jenner.

Sin embargo, usuarios de Instagram también critican a Camila Diez Canseco y la acusan de realizarse operaciones en su cuerpo. La joven no titubea y les responde fuerte y claro, manifestando que si no la quieren o no les importa su vida, no entren a su perfil.

