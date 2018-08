Un video de un pequeño can metido dentro de una lavadora publicado en Instagram ha desatado la indignación de decenas de personas de esta red social, quienes no dudaron en reprender a esta usuaria por este cruel acto. Por ello, ella tuvo que eliminar su publicación y compartir otro video de su perro corriendo en un jardín.



La mujer identificada como Tamara Rotman colocó a su perro de nombre Cuco dentro de lavadora. Pese a que el artefacto no estaba encendido, en el video de Instagram se ve como su mascota intenta salir desesperada.



No contenta con ello, al lado de su video colocó la siguiente pregunta '¿Va a tener traumas de grande?'. Esto desató la ira del público de Instagram, que empezó a responder con palabras de grueso calibre.



Fue tanta la presión de los usuarios de Instagram, que Tamara Rotman tuvo que bloquear su red social y es que este video fue considerado como un claro caso de maltrato animal, desatando la indignación del público de Instagram.



Finalmente, Tamara decidió reactivar su cuenta de Instagram con un video de Cuco corriendo en un verde jardín.



En esta publicación en su Instagram, Tamara Rotman se disculpó con las personas que se sintieron afectadas por lo ocurrido y descartó cualquier tipo de maltrato contra su mascota.



"Tengo un perrito que se llama Cuco, lo amo con mi vida y la gente que me conoce lo sabe. Doy la vida y mucho más por él. Ayer subí una historia suya en la lavadoras que MUCHAS personas malinterpretaron; está bien, no me conocen, puede pasar. Entiendo que quizás algunos les pareció un video fuerte pero esas no eran las intenciones", se disculpó en su Instagram.



Finalmente aseguró que quiere a su perrito como si fuese hijo y lamentó las fuertes criticas escritas en su cuenta de Instagram.

#Terrible Metió a su perro al lavarropas y lo compartió en Instragram pic.twitter.com/Ga11hbY8bU — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 11 de agosto de 2018