Barcelona vs Roma: Memes divertidos sobre la "desaparición" de Lionel Messi en el partido [VIDEO y FOTOS]

"¡Frionel!", es el apelativo que se ha ganado Lionel Messi en cada partido que "desaparece". El '10' del Barcelona y capitán de la selección de Argentina "desapareció" del decisivo encuentro entre Barcelona y Roma. Las redes sociales explotaron al realizar tremendo memes sobre Messi.



El gladiator. Roma, equipo menospreciado para los no conocedores de fútbol, dio el golpe al Barcelona. ¿Cómo lo hizo? El equipo italiano le cerró todos los circuitos de juego al Barcelona y anuló por completo al Barcelona. Messi solo logró tocarla unas cuantas veces pero fue marcado ferozmente por los jugadores de Roma.



Los memes no terminaron y se inició la más grande batalla de memes. Como se recuerda, existen memes divertidos, memes curiosos, memes deportivos, memes contra un personaje en particular y memes para todos los gustos.



Goza con la insólita galería de memes sobre Lionel Messi y su bueno "show de magia" que está dando la vuelta al mundo. Muchos usuarios de las redes sociales indicaron que Argentina no tiene oportunidad en el Mundial y que CR7 ya tiene casi ganado el Balón de Oro.

