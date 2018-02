Gonzalo Higuaín y los memes que no perdonan tras fallar penal en el Juventus vs. Tottenham [FOTOS]

Gonzalo Higuaín se falló un penal que pudo aumentar el marcador ante el Tottenham en el partido de ida de la Champions League. Los hinchas de la Juventus no se lo perdonan y rápidamente viralizaron en las redes sociales memes del jugador argentino.



Gonzalo Higuaín se había convertido en la estrella de la Juventus apenas iniciado el partido al anotar un soberbio gol apenas a los 2 minutos de iniciado el partido por Champions League.



Luego, Gonzalo Higuaín hizo lo mismo de penal, pero en esta ocasión el arquero del Tottenham estuvo a punto de tapar el tiro del argentino, pero lamentablemente no llegó y dejó pasar el disparo.

Casi al final del primer tiempo del Juventus vs. Tottenham, Gonzalo Higuaín decide patear el segundo penal a favor de su equipo, pero en esta ocasión la suerte no le sonrió y el tremendo zapatazo fue a dar al travesaño y con ello la ilusión de poner el 3-1 e irse al descanso con el partido ya ganado.



Los hinchas de la Juventus no se lo perdonaron y rápidamente viralizaron los memes donde Gonzalo Higuaín es el protagonista.