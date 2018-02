Memes divertidos de 'Dragon Ball Super' 126: Los fanáticos de Gokú hicieron de las suyas en Facebook

El más reciente episodio de 'Dragon Ball Super' fue el deleite de todos los hinchas de Gokú y sus amigos. Vegeta se convirtió en el héroe de la jornada del anime más visto por todo el planeta y no es para menos. Los hinchas de 'Dragon Ball Super' no perdonaron nada y comenzaron a realizar los más insólitos memes que se pueden encontrar en todo Facebook y más redes sociales.



Gokú y sus amigos luchan por no ser eliminados del torneo galáctico que se viene realizando y todos los fanáticos de 'Dragon Ball Super' lo saben muy bien. Vegeta fue el indicado para mostrar todo su poder contra Toppo.



El principe de los saiyajines en 'Dragon Ball Super' mostró toda su estirpe y eliminó el terrible Toppo. Pero todo este acto heróico fue causa de miles de memes en las redes sociales.



Como se recuerda, Los memes se pueden encontrar por montones en todas las redes sociales. Existen memes para todos los gustos y necesidades. Memes de amor, memes divertidos, memes deportivos memes por profesiones y un gran sin número de memes para todos los gustos.



Disfruta de la insólita galería de memes de 'Dragon Ball Super' creada por todos los fanáticos de la serie y que invaden todas las redes sociales.

Dragon Ball Super