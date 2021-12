“Spider-Man: No Way Home” se ha posicionado como la sensación en cines de este 2021 y prueba de ello es que se ha convertido en el tercer estreno más taquillero de la historia. Su historia ha llevado al delirio a miles de espectadores, pero fue una función en Francia la cual llevó la éxtasis a los presentes, convirtiéndose en viral en TikTok rápidamente. Advertencia: nota con spoilers.

El usuario Juan Barong compartió en TikTok imágenes de una función en francés de “Spider-Man: No Way Home”. Así, en este video se aprecia que todos los asistentes ‘pierden el control’ en una de las escenas clímax de la película.

¿Por qué los asistentes gritaron en “Spider-Man: No Way Home”?

Spoilers de la película. En el filme, las versiones de Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecen, lo cual confirma los rumores y filtraciones que habían sobre el “Spider-Verse”.

Así, en diferentes países hubo personas sorprendidas, que lloraron y gritaron durante la escena en la que ambos aparecen. Sin embargo, esta función en Francia llegó a un nuevo nivel luego de que la mayoría de asistentes se parara, gritara desenfrenadamente y hasta coreara el nombre de los actores.

Rápidamente, el clip se viralizó por la reacción de los asistentes de “Spider-Man: No Way Home”. Diferentes usuarios se sintieron identificados, como comentaron. “Cada vez que lo veo me emociono igual. Yo en esa parte empecé a llorar y no paré hasta que terminó la película”, comentó un usuario de TikTok.

Tercer estreno más taquillero

“Spider-Man: No Way Home”, la más reciente película de la saga del hombre araña, logró el tercer mejor estreno en la historia del cine con ingresos de 253 millones de dólares, según informó la firma especializada Exhibitor Relations el domingo 19 de diciembre.

