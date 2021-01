LOS REYES DEL SHOW. La campaña por las Elecciones generales de Perú de 2021 ya comenzó. Los postulantes al Congreso y a la Presidencia del Perú utilizan las redes sociales para promocionar de manera bastante peculiar sus candidaturas. Llama la atención, en especial, los esfuerzos que hacen por figurar en Tik Tok. En esta selección de 10 videos te mostramos por qué la vergüenza es un término que desconocen nuestros aspirantes a políticos.

1. GEORGE FORSYTH Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES

El candidato a la presidencia de Victoria Nacional protagonizó en noviembre del año pasado un video que continuará por mucho tiempo en la mente de muchas personas. Durante el inicio de su campaña viajó a Chiclayo para visitar una tienda especializada en la preparación del postre King Kong y publicó un Tik Tok donde aparece bailando junto a sus “Oompa loompa”, como llama a sus asistentes en esta grabación.

George Forsyth y la Fábrica de Chocolates-TROME

2. OSITO LIMA 2

José Jeri es el candidato de Somos Perú que escogió la estrategia de Osito Lima para promocionar su candidatura. En una grabación bastante confusa se observa que utiliza un disfraz de él mismo para bailar la canción Ropa Cara de Camilo.

José Jeri -Somos Perú-Trome

3. EL VENTRÍLOCUO

Francisco Diez Canseco , candidato de Perú Nación, publicó un video en Tik Tok donde se filma en su biblioteca leyendo un libro junto a un muñeco que lee una guía para alcaldes y regidores. El empresario le quita el folleto, lo empuja y le dice “Oye, Ken, esto no es para ti”. El video termina con risas enlatadas.

Francisco Diez-Canseco Távara habla con un muñeco-TROME

4. LA CANTANTE

Milagros Juárez es la candidata al Congreso por Unión por el Perú que se hizo conocida en redes sociales por “buscar el voto otaku”, cantando la canción del anime Evangelion. Pero, también quiere demostrar su talento para el baile y lo hace en este Tik Tok donde se mueve al ritmo de La Camisa Negra.

Milagros Juárez- Unión por el Perú -TROME

5 LA QUE SE AUTODENOMINA COMO POWER

Susana Gutiérrez destaca en esta lista por cambiar la letra de Una chica Ideal del cantante Sebastián Yatra para promocionar su candidatura. En este Tik Tok le hace saber a sus seguidores que la pueden llamar “La Power 2″.

La que se describe como Power-trome

6. ATRÉVETE

Susel Paredes y Úrsula Moscoso protagonizan un Tik Tok que no podía faltar en esta lista. En la grabación, las candidatas del Partido Morado afirman que “hacer campaña es divertido”. Para demostrar su punto bailan la canción Atrévete de la agrupación Calle 13.

Susel Paredes y Ursula Moscoso -TROME

7. TANTAS VECES, SUSEL

Como no hay primera sin segunda, Susel Paredes vuelve a protagonizar uno de los tik toks más extraños de esta lista. En la grabación aparece caminando y se observa que tiene un número 1 dibujado con tiza en la parte posterior de su pantalón.

Susel Paredes quiere que recuerden su número-TROME

8. LA BAILARINA

Sigrid Bazán también tiene un lugar en esta lista. La candidata al Congreso por Juntos por el Perú publicó un Tik Tok donde baila junto a “los chicos de su campaña”. La joven afirma que ellos se “prestan” para hacer este tipo de bailes, de los cuales era caserita antes de lanzarse al Congreso.

El baile de Sigrid Bazán -TROME

9. BAILES COMO CANCHA

Si de bailes se trata no puede quedar excluido de esta lista César Acuña y su candidata al Congreso Yuriko Collantes, quien le pidió al líder de su partido que la acompañe en este Tik Tok que ya es un clásico, si se trata de videos virales.

Bailes como cancha-Yuriko y César- TROME

10. EL GALÁN

Debe ser amor. La lista termina con este Tik Tok de un candidato del partido morado. La grabación empieza en una bodega con una joven que se pregunta si hay un político honesto, joven y del pueblo. Richard Callan hace su aparición mientras suena la canción It Must Have Been Love de Roxette. Por supuesto, él es la respuesta.

El galán del Partido Morado -TROME