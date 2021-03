En Tiktromes te presentaremos personajes de TikTok que la están rompiendo con contenido interesante, atractivo, útil, entretenido y más. Aquí, una muestra de que para las redes social, al igual que para el amor , no hay edad. Te va a gustar, ya verás.





¡Agárrate abuela Norma! A sus 68 años, la cajamarquina María Monteza se ha convertido en una de las abuelitas más populares, queridas y divertidas en TikTok.

Así lo confirman sus 1.7 millones de seguidores, quienes a diario reproducen sus videos e interactúan con ella desde su cuenta @abuelajosua.

Mira la entrevista en video:

TikTromes: La abuela Josua

INICIOS EN TIKTOK

Llegó a TikTok gracias a su nieto Josua, de ahí el nombre de su usuario. “Hacíamos videos para la familia, para entretenernos entre nosotros. Grabábamos y lo compartíamos en nuestro círculo y un día un video se hizo viral”, cuenta.

El primer video viral es un divertido ‘house tour’ que realiza la abuelita Josua para lograr una beca. “De pronto mi celular empezó a sonar y sonar. Había muchas notificaciones y pensé que se había malogrado. Era que el video se hizo viral”, asegura.

Sin presagiarlo, desde noviembre del año pasado se convirtió en la abuelita más querida de TikTok. Sus ocurrencias, siempre guiadas por su joven nieto, se descargan y comparten por millones. Habla sobre su herencia, sobre los achaques de la edad y hasta del amor, por lo que ha recibido hasta 23 millones de ‘me gusta’.

‘YO SOY JUGUETONA’

“Me siento contenta, hay gente que a uno le levanta la moral con sus lindos comentarios. Yo soy alegre, juguetona y la pasamos bien haciendo TikTok. Así nos entretenemos y alegramos a mucha gente”, dice la abuelita Josua, quien ha aprovechado su popularidad para atraer más clientes a su puesto de menús en Jesús María.

“A mí me encanta cocinar y, bueno, recién he abierto mi puesto de menús. Sí, espero que gracias a TikTok pueda tener más clientes. Ya muchas personas me han reconocido en la calle y me saludan, también diseño pulseritas y sí me han comprado gracias a esta plataforma”, dice.

Con esa chispa única revela que es viuda. “Mi marido fue al cielo, pero no sé si entró”, asegura entre risas.

QUIERE CONOCER A LA ABUELITA NORMA

María Monteza considera que los jóvenes deben prestarle más atención a sus abuelos, por eso resalta el caso de la popular abuela Norma, otra estrella de las redes sociales.

“Claro que he visto sus videos. Me da gusto que tenga una buena relación con su nieta y converse y se rían juntas. Eso es bueno para las personas mayores. Nosotras muchas veces paramos en casa, ahora peor por la pandemia. A veces nos dejan de lado, felizmente tenemos a nuestros nietos al lado”, expresa.

“Sí, me gustaría conocerla”, precisa cuando se le consulta sobre la influencer de Facebook.

Pese a que la abuelita Josua es una estrella en TikTok no es muy afín a la tecnología. “¿Qué opino de la tecnología? Según cómo lo sepan manejar, si están todo el día como topos no me parece bien, porque los muchachitos deben tener momentos de estudios”.

EL CEREBRO

Sasa Cavagnari, de 20 años, es artífice del éxito de la abuelita Josua. El estudiante de derecho es quien graba y edita los videos que luego se convertirán en virales en TikTok. Él asegura que esta es una manera de mantener alegre a su abuela.

“Siempre hemos tenido una bonita relación. Hay amistad, hay camaradería. Los dos somos muy chistosos. Y siempre, por sobre todo, hay mucho respeto”, precisa.

Por ahora TikTok es un pasatiempo para ellos, sin embargo esperan que pronto ayude a la abuelita Josua a captar más clientes para su restaurante y compradores para las pulseritas que diseña.

“Ella es feliz con TikTok, es una manera de mantenernos cerca, si eso puede ayudar con la venta de menús o las pulseritas, pues bienvenido”, puntualiza.

