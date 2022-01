TikTok cambió mi vida: Las historias de Maykol Show, Susana Espinoza y Jeffrey Navarro

TikTok es la aplicación del momento. El app no solo mantiene cautivados a sus usuarios con sus irreverentes contenidos sino que también ha lanzado a la fama a distintos personajes que, gracias a sus videos que se volvieron virales, ahora acumulan millones y millones de seguidores.

Según Hootsuite, en un estudio publicado el 17 de octubre de 2021, TikTok tiene actualmente mil millones de usuarios activos mensuales, los mismos que interactúan de manera constante gracias a las herramientas de creación de contenido que ofrece y a un algoritmo que convierte en viral hasta el video más simple y absurdo.

Sin embargo, del otro lado del boom de TikTok se encuentra un nuevo grupo de influencers que han sabido ganarse a pulso la atención de este público y que han cambiado sus vidas de forma positiva, sin que ellos mismos busquen la fama. En este especial conoceremos las historias de Maykol Show, Susana Gonzales y Jeffrey Navarro, tres usuarios que empezaron desde cero y que, gracias a la aplicación no solo cambiaron su estilo de vida, sino que también hallaron un vehículo para cumplir su objetivos.

LA HISTORIA DE MAYKOL SHOW EN TIKTOK

Maykol Show es uno de los influencers que alcanzó la fama a raíz de su incursión en TikTok. En entrevista con Trome, cuenta que decidió empezar a subir videos de comedia y bailes cuando el Gobierno decretó la estricta cuarentena allá por marzo del 2020. Con el paso del tiempo, su humor fue ganando terreno entre miles de seguidores que luego se convirtieron en más de 2 millones, en menos de un año.

“Mi cuenta nació a raíz de la pandemia. Por motivos de la vida, me botaron del trabajo, estaba desempleado y puse mi negocio de verduras. A la par, inicié a hacer videos de TikTok, por diversión al principio para distraerme, no pensaba tener este impacto que he tenido. Gracias a Dios, tengo muchas personas que me siguen, eso no se dio por algo que yo quería, sino se dio por cosas del destino”, cuenta Maykol Show.

Con el objetivo de canalizar su éxito, Maykol decidió perfeccionar su posicionamiento en las plataformas y cuenta que ahora TikTok se ha convertido en su herramienta de trabajo y sustento.

“Antes lo hacía por diversión, pero se ha vuelto prácticamente un trabajo aunque muchas personas no lo crean, las redes sociales se vuelven parte de un trabajo. He tenido que llevar cursos de Marketing y Publicidad para desarrollarme más en el tema. Actualmente, es es el futuro, las redes sociales es el futuro del mundo”, agrega.

TROME - Maykol Show en TikTromes

Maykol Show no solo ha logrado ayudar a su madre con la popularidad que logró en TikTok sino que también incursionó en la TV, con una participación en la producción ‘Los Huamantanga’, que se emitió en el magazine ‘En boca de todos’. En esta ficción compartió roles con Tula Rodríguez.

“Me gusta mucho la televisión, pero siento que en TikTok puedo ser más libre. O sea que TikTok, elijo TikTok. Aquí puedo ser más libre y en la televisión hay que limitarnos un montón. En cambio, en TikTok, los chistes son más aceptados por el público”, indicó.

Maykol Show y su historia en TikTok (Foto: Alan Ramírez) Maykol Show actualmente tiene 2,7 millones de seguidores en TikTok , convirtiéndose en uno de los principales influencers del rubro entretenimiento en nuestro país. (Foto: Alan Ramírez) Maykol Show tiene en Instagram más de 143 mil seguidores, quienes a diario interactúan con él a través de sus historias (Foto: Alan Ramírez) Maykol Show terminó su carrea de comunicación audiovisual y ahora sueña con estudiar Marketing y actuación (Foto: Alan Ramírez) Maykol Show también tiene un canal de YouiTube donde relata su día a día. En esta plataforma ya acumula más de 35 mil suscriptores (Foto: Alan Ramírez)





LA HISTORIA DE SUSANA ESPINOZA Y SU FAMILIA

Susana Espinoza es otro claro ejemplo de que TikTok puede cambiar vidas si se emplea de forma positivas. Empezó compartiendo videos de ayuda social y ahora, junto a su familia, se ha convertido en una estrella de la plataforma con sus ocurrencias y estilo de vida.

“Nosotros iniciamos esto el año pasado, en abril o mayo, en la pandemia. Como nos encerraron, tratamos de convivir, de llevarnos más, de mostrarle un poco a la gente que sí podemos llevarnos bien, a pesar de que no siempre estamos juntos. Quisimos mostrar un poco de lo que hacemos y que sí podemos llevarnos bien, y empezamos a mostrar un poco cómo somos, cuáles son los sueños de mis hijos, de mí como mamá, de mi esposo, y eso de verdad le gustó demasiado a la gente”, cuenta la señora Susana a Trome.

TROME - Susana Espinoza en TikTromes (Video: Trome)

“Nosotros iniciamos TikTok mostrando un poco de lo que nosotros hacemos con los animalitos, siempre recogíamos animalitos de la calle y los traíamos a casa, así iniciamos, mostrando ese contenido. Donde nosotros vivimos hay una esquina donde botan animales, quisimos mostrar cómo los recogíamos tratando de concientizar un poco a las personas de que no hagan eso porque los animales solo nos tenían a nosotros. Los recogíamos enfermos, mal, acá en la casa los teníamos y luego los dábamos en adopción. Cuando nuestros videos empiezan a ser virales, la gente siempre preguntaba quiénes eran las personas detrás de eso, porque nosotros no nos mostrábamos, mi voz salía y los animales, y es ahí donde nosotros decidimos: vamos a hacernos conocer y mostrar ahora qué es lo que hacemos aparte de ayudar a los animales y allí involucramos a toda la familia”, agrega.

A pesar de que no todo ha sido color de rosa en la plataforma, Susana Espinoza decidió mantenerse vigente luego de haber tratado de eliminar su cuenta en dos oportunidades. Reconoce que la aplicación la ha ayudado a sobresalir en muchos sentidos y lo agradece sobremanera.

“TikTok me cambió la vida, nos cambió la vida bastante. Seguimos viviendo en el mismo lugar, pero sí nos cambio bastante porque de verdad, mucha gente se identifica con nosotros porque somos personas que salimos adelante día a día, nosotros no tenemos ahorrado, no somos gente pudiente, luchamos por salir adelante cada día como muchas personas acá en Perú y de verdad entrar a esta plataforma nos ha ayudado bastante, bastante, de alguna u otra manera. Yo me siento muy agradecida con el público, con las personas que de verdad nos aprecian”, puntualiza.

Susana Espinoza y su historia en TikTok (Fotos: Alan Ramírez) Susana Espinoza tiene más de 1.7 millones de seguidores en TikTok y más de 59.1 millones de 'me gusta' en la plataforma. (Fotos: TROME | Alan Ramírez) En instagram, Susana Espinoza tiene más de 12 mil seguidores con los que comparte sus videos del día a día (Fotos: TROME | Alan Ramírez) En YouTube, Susana Espinoza tiene más de 25 mil suscriptores y con ellos comparte recetas de postres y otros contenidos de entretenimiento. (Fotos: TROME | Alan Ramírez) Susana Espinoza afirma que TikTok le cambió la vida. (Fotos: TROME | Alan Ramírez)

JEFFREY NAVARRO, LA HISTORIA DEL PROFE PIURANO DE TIKTOK

Jeffrey Navarro también saltó a la fama con el TikTok. Su objetivo fue siempre priorizar la educación sobre cualquier otro tipo de beneficio personal. Su manera didáctica de compartir conocimiento matemático hizo que el profesor piurano poco a poco halle un público que simpatizara con su propuesta.

“En marzo del 2020 subo mi primer video, para sorpresa mía tuvo bastante interacción. Mi objetivo siempre fue el ayudar. Mi inicio fue por la pandemia, si bien es cierto fue una calamidad, digamos que también podemos verla también del otro lado, como una oportunidad también para el aprendizaje”, cuenta a Trome.

Pese a que TikTok es vista como una plataforma comúnmente conocida por almacenar un amplio archivos de videos de bailes, humor y otras tendencias, Jeffrey Navarro considera que también existe un público selecto que busca aprender en la plataforma.

“TikTok ha cambiado mi vida en todo sentido. Tengo que agradecer mucho a la exposición que me da, especialmente por la educación, porque su plataforma sirve para impactar en la vida de los estudiantes. He terminado una maestría, tengo pensado meterme a un doctorado, seguir progresando y una de mis metas es enseñar en una universidad, me estoy preparando. También quiero publicar un libro”, precisa.





Gracias a TikTok, Jeffrey Navarro no solo ha logrado mejorar su estilo de vida a través de alianzas con distintas marcas educativas, sino que también la plataforma lo ha ‘premiado’ con una nominación a los TikTok Wards 2022, donde compite en la categoría ‘Fav del conocimiento’, siendo así uno de los dos peruanos que participa en esta premiación.

“Me alegra que de entre todas las cuentas educativas hayan mirado la mía, me halaga mucho. Soy la única cuenta dentro de las nominadas que es de matemáticas, en Perú también, dentro del rubro de educación. Mi familia también está contenta”, comentó Jeffrey Navarro a Trome.

Jeffrey Navarro y su historia en TikTok Jeffrey Navarro actualmente tiene 5,6 millones de seguidores en TikTok y más de 56,4 millones de 'me gusta' en sus videos. Jeffrey Navarro tiene 399 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde comparte continuamente sus videos de trucos matemáticos. En su cuenta de YouTube, Jeffrey navarro tiene más de 707 mil suscriptores. Jeffrey Navarro, el profe piurano de matemáticas, logró ser nominado a los TikTok Awards 2022, siendo uno de los dos peruanos en esta competencia internacional.