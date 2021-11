Para muchos de nosotros viajar con nuestra mascota es importante. Ya sea porque tenemos un viaje muy largo y no tenemos quién nos ayude a cuidarla, o simplemente porque necesitamos de su compañía.

Si has tenido la oportunidad de hacerlo, seguramente te has preguntando cómo es el ambiente interno de un avión en el que viaja un animal. Para responder a esta pregunta, un tiktoker grabó un video que no ha tardado en volverse viral.

El usuario, identificado como @djsugue, asegura trabajar en el Aeropuerto Internacional de Vancouver (Canadá). Para responder a las dudas de algunos de sus seguidores, mostró dónde y cómo se “almacenan” a las mascotas que viajan en avión.

El clip, que desde entonces ha acumulado más de 6 millones de reproducciones, enseña a un perro en su jaula en el compartimiento de la bodega, poco antes de que se inicie el vuelo.

Opiniones divididas tras video que muestra cómo viajan las mascotas en avión

El video generó opiniones divididas entre quienes dijeron que nunca podrían hacerle pasar una experiencia así a sus mascotas y supuestos agentes de rampa que defendieron la labor de quienes se encargan momentáneamente de los animales.

“Yo estaría llorando y vomitando durante todo el viaje en avión, sabiendo lo solo y asustado que está”, dijo un usuario. Otro bromeó diciendo que “preferiría poner a uno de sus hermanos” en el compartimento de bodega en lugar de su mascota. Mientras que otro estaría feliz de ceder su asiento para su perro y ocupar su espacio en la bodega.

“Nosotros amamos a sus mascotas y siempre nos aseguramos de que estén seguras”, dijo un trabajador de una aerolínea. “Hola, aquí un agente de rampa. Este es el frente del jet. Está presurizado, calentado y las luces permanecen encendidas. El personal de la rampa ama a sus mascotas y se asegura de que estén seguras”, comentó otro.

Viajes en avión con mascotas

Cada aerolínea tiene sus propias condiciones para llevar animales, y aunque estas condiciones se parecen un poco, existen diferencias importantes que debes tener en cuenta a la hora de elegir con cuál de todas viajar.

Por ello, y para evitar inconvenientes, es importante revisar con anticipación las condiciones que cada empresa tiene respecto al viaje con mascotas.