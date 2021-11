“No te tomes la vida demasiado en serio. No saldrás de ella con vida”. Al parecer, esta divertida frase atribuida al escritor, editor, artista y filósofo estadounidense Elbert Hubbard era una que tenía muy en mente Bertile Leal Ferreira (65), una jubilada de Curitiba, capital del estado de Paraná en el sur de Brasil, que como última voluntad pidió que pusieran granos de palomitas de maíz dentro de su ataúd para que explotaran y se convirtieran en pop corn en el momento de su cremación.

“Tomamos bien sus órdenes, ya que conocíamos la figura”, recuerda su hija, Daniele Ferreira, de 35 años, en diálogo con el portal Metrópoles, al hablar de la singular petición de la sexagenaria. Si bien no hay imágenes del hecho en cuestión, otro de los pedidos de la jubilada sí llegó a ser registrado en video por una de sus sobrinas llamada Ariadne Cristine, quien no dudó en compartirlo a través de TikTok y se volvió viral en cuestión de minutos.

“A pesar de tantas dificultades, nunca perdió el buen humor, incluso durante su paso quiso reírse. Te amamos más allá de esta vida”, se lee en la descripción del video viral de TikTok publicado el pasado 8 de noviembre en la cuenta @ariadnecristine, que a la fecha acumula más de 6′500,000 reproducciones, miles de ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por la escena de la que acababan ser testigo.

Y es que en las imágenes que causaron revuelo no solo en TikTok sino en más de una red social se observa que Bertile Leal Ferreira había pedido en su velorio que se confeccione un ramo de rosas como los que suelen llevar las novias en su boda para que se arroje entre los presentes y ver –desde el más allá – quién sería la siguiente persona en morir; sin embargo, nadie quiso atrapar el “bouquet” mortuorio.

El video viral de la insólita última voluntad

Un “final feliz” para una triste historia

Según detallaron la familia de Bertile Leal Ferreira a Metrópoles, la protagonista de esta peculiar historia batalló contra tres cánceres y tuvo varios problemas de salud en las postrimerías de su vida, contando los tres últimos años que pasó en hemodiálisis. El pasado domingo 7 de noviembre, la mujer murió de un derrame cerebral y, según su hija Daniele, ella nunca se quejó de los problemas y se lo tomó todo con buen humor, siempre bromeando que era “difícil de matar”.

“En vida fue una persona extraordinaria. Ella fue muy fuerte a pesar de los problemas de salud. Siempre franca, tenía un gran repertorio de blasfemias y respuestas directas, sin pelos en la lengua. No me llevaba nada a casa, pero me quitaba la ropa si necesitaba ayudar a alguien”, recuerda Daniele, quien renunció a su trabajo para cuidar a su madre, de la que está segura le hubiera gustado ver las repercusiones de su video viral.