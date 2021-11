Tiktok es el escenario de la historia de una pareja de esposos que se han convertido en tendencia. ¿Por qué? Él se ha sometido a una dura rutina de entrenamiento para obtener el físico necesario para atenderla a ella, quien padece de una condición crónica de salud que le impide movilizarse. La gran mayoría de los usuarios de esta red social les han dado todo su apoyo.

En sus más recientes video, la cuenta de esta pareja, @amorsobreruedasoficial, se muestra al esposo realizando diversos ejercicios de fuerza y resistencia al lado del amor de su vida quien lo contempla con mucha dulzura desde su silla de ruedas.

La decisión la tomó porque al inicio sentía frustración porque le resultaba más que complicado trasladar a su señora hacia diversas zonas de su casa, razón por la cual se dio a la labor de improvisar el armado de un gimnasio, así como adquirir las herramientas necesarias.

Tras esto, decidió comenzar diversas sesiones de entrenamiento físico, en muchas ocasiones teniendo de compañía a su esposa, así como usando regularmente la cámara para guardar el registro y, como es evidente, con el tiempo la masa muscular comenzó a crecer y fortificar.

En su cuenta de Tiktok, no solo se muestran las rutinas del esposo, también el estilo de vida de la pareja, sus vivencias personales, pero también se dan mucho tiempo para responder los comentarios positivos y negativos de los usuarios de esta red social.

Si bien la mayoría de las opiniones son positivas, destacando la devoción que él siente por su esposa, hay otros que han llegado a catalogarla de egoísta por impedirle tener otro tipo de vida e, incluso, se ha especulado que hay un tema de dinero detrás, asegurando que solo esta razón explicaría a una persona dedicándose de esa manera a otra.

Lo cierto es que esta pareja de esposos, en todos los videos que publican, no dejan pasar la ocasión para hacer interminables muestras de cariños, así como de agradecer al otro por haber aparecido en su vida.

“Me siento bendecido por ser parte de tu vida, esposa mía”, “¿Cómo no admirarte? Amor mío. Gracias pro enseñarme a amar más allá de lo superficial. Para mí es un honor que me ames también”, “amo cuando cada mañana me despiertas con tanto entusiasmo. Me llena de vida el saber que con el pasar de los años nuestro amor se hacer más fuerte. A veces me da temor acostarme a dormir y no despertar porque sé el dolor que te causaría mi partida, pero como te he dicho: siéntete en paz, porque todos estos años he sido feliz junto a ti”, son algunos de los mensajes que la pareja escribe en sus videos.