Una familia de los Estados Unidos no dudó ni un momento cuando un completo extraño les pidió que le apoyasen comprándole el almuerzo, cumpliendo su petición. Pero lo que estas personas nunca se imaginaron fue que ese desconocido, en retribución, los llenaría de regalos, hecho que los emocionaría hasta las lágrimas y cuya historia se convirtió en tendencia de Tiktok.

Y es que, a pesar de lo que muchos puedan creer, Internet y las redes sociales no están repletos de “toxicidad”, también de sinceros actos de bondad que dejan por sentado que, pese a vivir en una época donde las personas cada vez parecen ser más insensibles, aún la gran mayoría de ser humanos albergan ese amor hacia los demás, como el deseo de apoyar a quien lo necesite.

En el metraje, publicado por la cuenta de Isaiah Garza, la familia en mención accedió a apoyar a un sujeto comprándole un almuerzo, pues había olvidado su billetera, a lo que la mujer respondió: “¿Almuerzo? Claro, no hay problema”, tras lo cual procede a obsequiarle 20 dólares.

Sin embargo, estas personas nunca vieron venir que esta misma persona se les acercaría, nuevamente, pero, esta vez no para pedirles un favor, sino todo lo contrario, para hacerles entrega de 500 dólares, para que puedan comprar regalos por Navidad.

“Ustedes fueron amables conmigo al darme dinero para mi almuerzo, por eso, me encantaría comprarles regalos de Navidad a su familia, por lo que les daré 500 dólares”, de inmediato la sorpresa de la pareja fue tal que no pudieron contener las lágrimas una vez se dieron cuenta que aquello no se trataba de una broma.

De inmediato, nos enteramos que una de las hijas de la pareja nació con una rara condición cerebral, además de parálisis en dicho órgano, razón por la cual la familia viene dando una dura batalla contra estos males desde hace unos años: “Es difícil ¿sabes? ¿Podrá ella ser capaz de caminar algún día?” se pregunta el padre de la pequeña sollozando.

Esta tierna historia no tardó nada para convertirse en viral de Tiktok y acumular, solo en esta red social, números cercanos a los 27 millones de reproducciones con miles de usuarios que han quedado conmovidos con el relato de esta familia.

“Nunca deja de sorprenderme que las personas con la menor cantidad de dinero o posesiones sean las más generosas. Bendita sea esta familia, probablemente, sepan lo que se siente no tener para el almuerzo, por eso no dudaron”, “Esto fue increíble ¿Alguna vez has notado que aquellos que no tienen mucho están dispuestos a dar lo que poco que poseen? Esto me hizo llorar”.