¿TODO POR AMOR? Un hombre se viralizó en TikTok tras contar que donó uno de sus riñones a la madre de su novia, pero que luego de solo un mes ella lo dejó para casarse con otro. El video está acompañado con la canción Favorite Crime, la cual es muy popular entre los usuarios de la mencionada plataforma y es usada para contar historias tristes.

Uziel Martínez, nombre que sale en su perfil de usuario, aparece recostado con un semblante triste. “Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes…”, dice en el video, el cual es acompañado con los hashtags: Desamor, fake love, me dejó entre otros.

En los comentarios, muchos le dijeron que él y su historia le ganaron al video del estudiante que dejó de estudiar en Harvard por estar con su novia, pero ella finalmente también lo abandonó.

Joven en TikTok: “Estoy bien emocionalmente”

Luego que su video se viralizó en TikTok, con más de 6 millones de reproducciones, Uziel respondió algunos comentarios, uno de ellos le decía que quite esa cara y que pronto encontraría una pareja que lo valore.

“De hecho estoy bien, estoy emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, no somos amigos, pero tampoco nos odiamos. Solo lo hice por hace un TikTok no creí que se podía salir esto de control. Mi vida sigue normal”, fue lo que dijo el tiktoker.