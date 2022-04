Un video viral de TikTok sorprendió a propios y extraños. Mediante su cuenta, una muchacha narró el momento en que confundió al famoso ‘youtuber’ Luisito Comunica con un desconocido en pleno festival. Por si fuera poco, la mujer de México se tomó una foto con el hombre y su anécdota se viralizó en redes sociales.

El Festival Pa’l Norte, que reunió a grandes artistas latinoamericanos, se realizó en el Parque Fundidora de Nuevo León (Monterrey) y dejó muchísimas sorpresas. Así lo corroboró la usuaria @danielatreco, quien compartió su experiencia en un clip.

Según contó la mexicana, ella acudió al concierto con sus amistades y percató que a unos metros del escenario se encontraba el popular ‘influencer’ Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica. “Ayer estábamos en el escenario sorpresa, ahí estábamos esperando y en eso volteo y a dos metros veo a Luisito Comunica”, indicó.

Ante esto, Daniela, sin pensarlo dos veces, le pidió una fotografía. “Volteo y le digo a Yamil (su amiga)… ¿ya viste quién está ahí? Es Luisito Comunica, vamos a pedirle una foto”, detalló la joven.

Confunde a desconocido con Luisito Comunica

Al día siguiente, @danielatreco se levantó y decidió mostrar las fotografías que se había tomado con la estrella de las redes, pero sus amigas le dijeron la verdad. “Ahorita que me levanto sobria, enseñé las fotos y vean, ‘ayer me topé con Luisito Comunica’ y me dicen ‘ese no es Luisito Comunica’”, relató la protagonista entre risas.

Quién era en realidad

Después de viralizarse el testimonio de Daniela, la notica llegó hasta los oídos del propio hombre que fue confundido con Luisito Comunica. Su nombre es Alfredo y admitió en una historia de Instagram que le pareció extraño la cantidad de mensajes que le llegaron.

Reacciones en TikTok

El video de @danielatreco superó los 680 mil reproducciones en la plataforma asiática y desató pintorescos comentarios como “el chavo en su momento de fama”; “no la critico que podría ser yo”; “no te culpo, sí se parece”, entre otros.