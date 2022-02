Una mujer en los Estados Unidos tenía intención de hacerse el tatuaje Rocket, uno de los personajes más queridos de la saga de Marvel, Guardianes de la Galaxia; sin embargo, el resultado no fue el esperado porque este tiene una forma no apta para menores. Su experiencia fue compartida en Tiktok, red social donde se convirtió en tendencia.

El metraje fue compartido por Courtney, quien mostró la colocación de una arruga en la ropa del personaje en su rodilla izquierda, en una plantilla sin colorear, lo que para ella y para muchos tenía una forma fálica.

En un video de seguimiento, Courtney mostró el modelo para su tatuaje y nos enteramos por la tiktoker que el tatuador decidió seguir la plantilla demasiado cerca, ignorando la línea en una rótula que parecía cuestionable a simple vista.

En comentarios, la usuaria comentó: “Sí, lo estoy coloreando. Sí, estoy buscando un artista diferente (…) no, no le voy a dar piernas, estará de rodillas. No, no lo haré rojo”.

Courtney insistió: “Quiero decir, lo hizo correctamente, pero desafortunadamente (…) sí. Creo que es lindo ¿de acuerdo? No me persigas, es mi pequeño amigo. Solo tenemos que rectificar el pene”.

La usuaria de Tiktok destaca que, a pesar del imprevisto con su tatuaje de Rocket, lo positivo fue consiguió miles de likes, pero también mucha conversación.

Lo cierto es que una vez que el video se hiciera viral en la mencionada plataforma virtual, el metraje viene recaudando más de 2.1 millones de reproducciones y todo pinta que seguirá creciendo.