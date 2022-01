Un video viral de TikTok protagonizado por un padre de familia de la ciudad de Watertown, Massachusetts (Estados Unidos), muestra su radical cambio de opinión sobre tener mascotas en casas después que su hija lo sorprendieran con un cachorro por Navidad.

En un principio, Eddie Kennedy no se sentía feliz con la presencia del can y admitió que se asombró al no empezar a maldecir ni bien lo vio; sin embargo, no pudo enfadarse mucho tiempo con el cachorro de 4 meses de nacido al que llamaron ‘Tito’.

Ahora, Kennedy y ‘Tito’ son mejores amigos y completamente inseparables. “Estaba molesto. Volví al trabajo”, contó en diálogo con 7NEWS Boston, al tiempo que contó que cuando regresó nuevamente a su casa, el perro lo recibió alegremente.

El antes y el después de un hombre con el perro que no quería tener en casa

“¿Qué voy a hacer contigo?”

“Cuando volví, (‘Tito’) vino directo hacia mí. Me senté y él bajó las escaleras para después saltar sobre el sofá y pone su cabeza sobre mi regazo. ‘¿Qué voy a hacer contigo?’, pensé”, agregó el ahora orgulloso “dog lover”.

El video viral publicado en TikTok por Jonna, la hija de Eddie Kennedy, que mostraba el vínculo especial que forjó su padre con su nueva mascota a la fecha tiene más de 9 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

“Ha sido una locura. Esto sigue creciendo”, dijo la mujer, que contó que varios excompañeros de escuela le escriben por redes sociales para decirle que vieron a su papá y su perro en TikTok, así como solicitudes para replicar el clip en Instagram.