En México, para que sus trabajadores puedan tomar el Viernes Santo para reflexionar y descansar en esta Semana Santa, un empleador los obligó a recitar el credo católico; momento que quedó grabado en un video que llegó a redes sociales como TikTok, donde no demoró mucho para convertirse en tendencia.

“Ateos” piden vacaciones de Viernes Santo

En muchas partes del mundo, como en diversos países de Latinoamérica, trabajar en los días feriados de la Semana Santa no es algo inusual. Por ello, el dueño de una empresa retó a sus empleados, para lo cual les lanzó un desafío para que pudiesen descansar durante este viernes 15 de abril. El metraje califica a los diseñadores de “ateos”, siendo estos los que están pidiendo no trabajar en la pascua.

El reto era mostrar que conocían a la perfección el credo; si lo pasaban exitosamente, podrían tomar el descanso, pero debían decirlo de forma corrida y sin ninguna equivocación. Por ello, la primera fase del reto fue una prueba en grupo, pero no la aprobaron, por lo que pasaron a la fase individual, pero igualmente sin éxito.

La mayoría se quedaba a mitad de la oración o, simplemente, olvidaban los versos. Los muchachos, desalentados, se resignaron a tener que trabajar en Viernes Santo, pero el jefe les dio la sorpresa tras aclararles que tan solo se trataba de una dinámica de relajo, además para compartir el momento en TikTok, pero, de todas maneras, tomarían en el 15 de abril a modo de descanso.

Comentarios divididos

El video en TikTok supera las 161 mil reproducciones, con cientos de comentarios hilarantes tras ver esta escena: “yo hubiera cantado: ‘por donde vayas iré, con una venda en los ojos’, no dijeron cuál de los credos tenían que decir”, “tú eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte”, “se los hubieran cumplido y que fuera. A mí, en un trabajo, nos dijeron que era pariente tuyo el que murió, yo les dije, ‘sí, es padre de todos’”, “pero, mi Jesús nació y murió por nuestras vacaciones ¿Por qué no lo voy a disfrutar?”, “soy atea, pero se me el credo desde los 5 años”, “Dios no es motivo de burla, pero es verdad que, así como la Navidad, sólo usan estas fiestas como descanso”.