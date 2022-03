En los Estados Unidos, una modelo de talla grande se mostró sumamente indignada cuando no encontró un cinturón de seguridad a su medida durante un vuelo de avión. Razón por la cual, mostró su reclamó en TikTok, red social donde se hizo tendencia al acumular millones de reproducciones y comentarios.

El video fue compartido el pasado 20 de marzo desde la cuenta de Remi Bader, nuestra protagonista, y cuya leyenda expresa lo siguiente: “¡Delta, averígualo!”, pero en su descripción hace hincapié: “Y no, no debería pedir extensor ¡Debería ser fácil!”, tras lo cual, etiqueta a Delta, la aerolínea donde tuvo lugar el suceso.

Lo que vemos en las imágenes es que el cinturón de seguridad no puede cerrarle, de hecho, este no llega a cerrar por ser muy corto para su medida. Intenta un par de veces, pero no hay forma que estos se unan.

El video, desde su fecha de publicación, ha acumulado poco más de 1.2 millones de reproducciones, así como miles de comentarios cuyas opiniones, por lo general, apoyan a la modelo estadounidense, pero hay otros que tienen una opinión distinta.

“¿Por qué pide una extensión? Incluso una cosa sola para hacer que los cinturones se acomoden más”, “cuando los cinturones de seguridad se dañan, los recortan en lugar de reemplazarlos por completo. Por eso, la longitud es tan inconsistente”.

De hecho, esta no es la primera vez que le sucede algo así a Remi con esta aerolínea, pues en octubre de 2021 relata que se topó con la misma situación, por lo que lo comunicó a la azafata, pero le dijeron que pida un extensor, es decir, un dispositivo que agrega alrededor de 25 pulgadas adicionales el cinturón de seguridad.

Esto hizo que la modelo se sintiera avergonzada, por lo que ella asegura que “hay algo mal conmigo (…) Solo hagan cinturones de seguridad más largos ¿por qué esto es un problema?”, expresó Bader.