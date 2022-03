Tiktok, una vez más, vuelve a ser la red social donde se pueden encontrar las más importantes tendencias de las plataformas virtuales, tal como el siguiente video el cual tiene como protagonista a una tía de México quien, para sorprender a su sobrina, quiso obsequiarle una piñata de Barbie, pero el resultado fue todo menos el esperado.

El metraje fue compartido por la usuaria Alejandra Soto quien hace el siguiente relato: “La piñata que pedí para el cumple de mi sobrina”, mostrando la imagen de la silueta de la muñeca más famosa del mundo. A continuación, muestra lo que le enviaron: “Lo que recibí”, que era cualquier cosa, menos lo que la usuaria había solicitado.

Para dar mayor contexto, todo el video está acompañado por una versión hecha meme del reconocido tema “September”, interpretado por el grupo de música disco Earth, Wind & FIre.

El video se volvió viral a un día de haber sido publicada en Tiktok, estando cerca de las 300 mil reproducciones y más de 12 mil me gusta, así como cientos de comentarios que no han parado de reír con este particular evento.

“Me quedé”, “y ¿pagaste?”, “se pasaron”, “ja, ja, ja, estamos carcajeándonos de risa todos en mi casa”, “ja, ja, ja, no manches, qué pasado”, “estaba en 3D, es lo que no sabes, ja, ja, ja”, “la pregunta es ¿por qué lo recibiste?”, “no tiene forma, yo me hubiera empezado a reír”, “es arte abstracto”.

En un video posterior de seguimiento, Alejandra Soto responde a la pregunta de una usuaria: “Qué coraje, ¿y qué piñata le compraste al final?”, ante esto, la mujer muestra una nueva piñata, esta vez muy bien hecha, tal y como había requerido, pero agregó para finalizar: “Me la hizo otra muchacha”.