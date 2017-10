El Tinder de millonarios que buscan parejas interesadas en lujos y dinero: Seeking Arrangement

¿Qué es Tinder? Si no sabes lo que es Tinder (un poco difícil a estas alturas, pero uno nunca sabe), te lo explicamos en pocas palabras. Es una red social de citas. Su mecanismo: te inscribes como en cualquier otra red social, pones parámetros de la persona que te interesaría conocer (sexo, rango de edad y ubicación) y la app te muestra fotos de las personas que encajan en tu búsqueda; si te atrae una, le das "check" y si la persona responde igual, hacen "match" y comienzan a chatear. Lo que venga después del "match" en Tinder depende de los dos: una relación seria, interesada, sexo ocasional, una simple amistad y todas las opciones que las relaciones humanas permitan.



Si no sabes lo que es "Seeking Arrangement", te lo explicamos en muchas menos palabras de las empleadas para describir a Tinder: Seeking Arrangment es un Tinder para millonarios que buscan parejas jóvenes e interesadas en lujos y dinero. Lo que en inglés serían los "sugar daddies" que buscan "sugar babies". Así, sin hipocresías, ambas partes saben lo que quieren.



Brandon Wade es el fundador de "Seeking Arrangment". No tiene problemas en decir que es un "sugar daddy" con una "sugar baby". "Le ayudo con la educación y lo que quiere y yo tengo una novia linda y hermosa que me dedica tiempo", dice él. "Sí, claro que ha sexo, como una relación típica, como entre un novio y su novia", dice Jenna Houston. Ambos declararon a Vice. "Las citas son superficiales en un inicio", dice Brandon, para explicar la naturaleza de "Seeking Arrangment".



Esta red social, que es para adultos, se explica a sí misma de la siguiente manera: "Relaciones bajo tus propios términos" y

"Donde la gente bella y exitosa impulsan relaciones mutuamente beneficiosas". Eso es lo que aparece en su página web. Ahí también explica lo que es un "sugar daddy" ("hombres y mujeres exitosos que saben lo que quieren") y "sugar babies" ("personas atractivas buscando por las cosas finas de la vida. Aprecian los viajes exóticos y los regalos").



En otra publicación de Vice, una periodista se hizo pasar como "sugar baby", pero sus experiencias no fueron nada gratas en Seeking Arrangement. "Me sentí como un pedazo de carne y no una persona, un ente sin alma y sin sentimientos", dijo Tania Rashid en su crónica.



Más detalles, en el video de Vice: