En Ecuador, una mujer que conducía un auto atropelló a sujetos subidos en una moto; presuntamente, se trataría de ladrones que estaban a poco de asaltar su vehículo. El video fue compartido en Twitter, red social donde se hizo tendencia, generando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

El relato de los hechos

Todo habría sucedió en Milagro, Guayas, los hechos fueron registrados por una cámara de vigilancia donde se aprecia a los sujetos en la moto siguiendo muy de cerca de una camioneta blanca.

De pronto, los maleantes intentan interceptarla, la camioneta se detiene, los sujetos detrás también. Ante esto, la mujer al volante acelera rápidamente hacia ellos, los atropella, los deja tirados sobre la pista, pero, no contenta con esto, pasa por encima de ellos. De inmediato, el video se corta.

Una mujer valiente contra dos delincuentes.

Ojalá @FiscaliaEcuador y @DDHH_Zona8 no vengan a defender a los infelices y cobardes asesinos, que con pistola en mano asaltan a nuestras Madres, hijas, esposas y nietas.@LassoGuillermo condecoración a esa digna y valiente mujer. pic.twitter.com/VTRX7d22qo — Henry Alfredo Dueñas (@ayudamehenry) March 18, 2022

Socorridos pro lo Bomberos

Hoy sabemos que tuvo que llegar el Cuerpo de Bomberos para poder extraer a los sujetos debajo del vehículo, mientras que la motocicleta quedó atrapada y con serios daños. Hasta el momento, no hay detalles del estado de salud tras el incidente, pero los hallazgos de las autoridades confirmarían que se trataba de ladrones quienes portaban un revólver de calibre 12 con 5 balas y un número de serie rayado.

En Twitter, el video fue compartido por el usuario Henry Alfredo Dueñas, quien lo describe así: “Una mujer valiente contra dos delincuentes. Ojalá la Fiscalía de Ecuador y Derechos Humanos Zona 8 no vengan a defender a los infelices y cobardes asesinos, que con pistola en mano asaltan a nuestras madres, hijas, esposa y nietas. Guillermo Lasso (presidente de Ecuador), condecoración a esa digna y valiente mujer”, imágenes que, hasta el momento, acumulan más de 191.4 mil reproducciones.

Polémica por el lugar donde ocurrió el atropello

Sin embargo, varios aseguran que esto no tuvo lugar en Ecuador, ni Chile, ni Argentina, sino en Sao Paulo, uno de los estados de Brasil y cuya fecha dataría del pasado 11 de marzo, compartiendo una versión extendida del suceso desde una cuenta en portugués que especifica que el intento de robo acaeció en Osasco.

⚠️👇🏻Es increíble la manera en que caemos en fake news. El video que se hizo súper viral sobre la mujer arrollando a dos delincuentes en moto no es ni en Milagro, ni en Ecuador ni en Chile ni en Argentina. Es de Osasco, São Paulo, Brasil.



👇🏻Aquí abajo el origen y sin recortar: https://t.co/tlMIn3hEGx — Luis Velásquez Pazmiño (@LuisVPazmino) March 19, 2022

Opiniones divididas en Twitter

Por otro lado, en la caja de comentarios, cientos de usuarios mostraron opiniones diversas, donde unos la alabaron por su accionar, mientras otros la condenaron.

“Hay gente que piensa que fue muy violenta la reacción de la señora, pero fue lo justo, fue la reacción del momento, lo que la adrenalina decidió”, “con toda la evidencia gráfica que han hecho viral, pues ahora está en un gran problema. No graben ni repliquen videos de la sociedad defendiéndose”, “amnistía para la señora, no hay denuncia, no hay delito, sino salimos a protestar en su defensa, porque esa señora llevaba un menor de edad dentro del vehículo y como leona cuidó la vida de su hijo”, “no es que queramos matar o hacerles daño, pero ya estamos cansados de esta situación. Si ellos no respetan tu vida, tu no respetes la de ellos. Simplemente, te estás defendiendo”.