Una mujer en España le dejó una nota a un sujeto cuya moto fue dañada; en ella le contaba todo lo sucedido. El hecho se hizo tendencia en redes sociales como Twitter, donde miles de usuarios elogiaron su gran gesto.

Nuestra protagonista, Sara, es una transeúnte que fue testigo de cómo la moto fue tirada al suelo, solo para darse a la fuga sin más. Tras presenciar esto, decidió dejar un mensaje al dueño de este vehículo, Marc Gisbert, quien hizo la publicación a modo de agradecimiento.

La nota fue compartida en Twitter el pasado 2 de abril; en ella podemos ver la nota dejada por la mujer, en la cual se lee: “Hola, he visto cómo te tiraban la moto al suelo. La matrícula del coche es... era un Mercedes negro. Llámame si necesitas testigo. Sara. Un saludo”.

Nota de Sara dejada en la moto de Marc. (Foto: Marc Gisbert/Twitter)

Mientras que la descripción de este post reza lo siguiente: “Sara, no sé quién eres, pero te mereces un monumento ¡Ser presidenta o lo que haga falta!”, escribió Marc Gisbert. De inmediato, la publicación ha acumulado más de 30.5 mil me gusta y con cientos de comentarios de los usuarios de esta red social.

“Me pasó algo parecido, le cogieron la matrícula al coche que me quiso hacer una cuarta puerta al mío y me dejaron una nota de parabrisas. La policía no tardó nada en localizar a la conductora, que solo estaba preocupada en que no le pusiera una denuncia”, “a mí me hicieron lo mismo y hasta aportaron fotos. Agradecido eterno al guardia de seguridad que me dejó la nota”.