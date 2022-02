Renante Balbuena jamás olvidará su viaje a Filipinas. El ciudadano estadounidense tomó la decisión de captar cada segundo de su travesía para luego compartirla a través de su vlog de YouTube, pero nunca pensó registrar un impactante momento cuando un águila se metió a su vehículo cuando este aún permanecía en movimiento.

El protagonista de este video viral se encontraba describiendo el paisaje que observaba y de un momento a otro grita desesperadamente al ver como el ave ingreso violentamente a su vehículo. Al inicio se queda quieto, sobre todo al percatarse que se trataba de un águila.

“Estuve en estado de shock durante unos segundos, pero sabía que no me haría daño. ¡Solo estaba tratando de entender por qué diablos un pájaro volaría hacia mi coche!”, conto Balbuena. Segundos después de aterrizar en el automóvil, el hombre descubre que el animal tenía sangre en su ala.

Rápidamente llamó a su primo, que es veterinario. “Le recetó un medicamente mientras le limpiaba la herida y trataba de alimentarlo”, explicó Renante Balbuena. Ambos cuidaron por varios días al ave, que fue identificada como un águila serpiente.

“Quise acariciarlo, pero no lo hice. No quería estresarlo y hacer que no comiera, así que puse una manta sobre la jaula y lo dejé toda la noche. El águila estaba lista para ser liberada después de cuatro días”, comentó el protagonista de este video viral.