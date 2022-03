¿Quién es Santiago Cúneo? Vamos paso a paso. Christian Martin es uno de los periodistas argentinos más populares en América Latina. Vive en Europa, trascendió las coberturas de fútbol en ESPN o Fox Sports y desde hace un tiempo es corresponsal del canal de noticias La Nación + en el Viejo Continente.

TE VA A INTERESAR | Vladimir Putin, el siniestro presidente de Rusia y de la guerra

Es por eso que se encuentra en Polonia cubriendo la llegada de los cientos de miles de ucranianos que huyen de la guerra con Rusia. Pero a Christian Martin le han declarado una guerra aparte. El otro bando se llama Santiago Cuneo, un político argentino que conduce un programa llamado “1+1=3″.

LO QUE CHRISTIAN MARTIN DIJO SOBRE SANTIAGO CÚNEO

Todo empezó, al parecer, porque parece que no se pueden ver ni en fotografía desde hace años, cuando Christian Martin minimizó la trascendencia de Cuneo en la vida mediática. “Cuando vaya a Buenos Aires, si es que vive en Buenos Aires, lo vamos a ir a visitar”, dijo Christian Martin al referirse a Cuneo.

“Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, es un gordo bocón, no le da el cerebro”, continuó el macizo periodista. “Tiene envidia, a mi me va bien y a él mal”, agregó desde Polonia.

Cúneo aprovechó su programa para responderle con palabras mucho más subidas de tono. Lo hizo en su programa, cuya escenografía y estilo de conducción lleva a recordar a los que tiene Diosdado Cabello, el político venezolano, en que busca atacar a todo opositor al chavismo y que también cae en excesos.

LO QUE SANTIAGO CÚNEO DIJO A CHRISTIAN MARTIN

“Primero voy a demostrar quién sos, gorDO idiota, estúpido, cagón, maricón, tarado , estúpido, traidor a la patria, inglés de mierda, que se hace llamar vikingo”, fue de lo más suave que dijo Santiago Cúneo sobre Christian Martin. Sí, lo más suave.

Cúneo aparece sentado tras un escritorio con un mate argentino, una imagen de Nuestra Señora de Luján (idolatrada por los católicos argentinos), y la bandera argentina de fondo, entre otros objetos que aluden a la identidad del país austral.

“Sos un traidor a la patria, kelper, inglés”, dijo Cúneo al inicio. Kelper es una manera peyorativa de referirse a los habitantes ingleses de las Islas Malvinas, territorio que es actualmente de soberanía ingles, pero que Argentina reclama como suyo.

CHRISTIAN MARTIN, SANTIAGO CÚNEO Y EL ÉXITO

Acto seguido, recordó que Christian Martin dijo en un video que las mujeres ucranianas “están buenas” y que son “de lo mejor de Europa”.

“Lo que decía de las mujeres ucranianas en el medio de la guerra: ¿en qué piensa este hijo de puta? en el culo de las ucranianas, para él son un paquete cogible, no son personas que sufren”, aseveró Cúneo.

¿Y qué dijo Cúneo sobre el éxito que no tenía, según Christian Martin? “Yo te contesto cerebro de maní. Mi éxito es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Yo a los enemigos no me conformo con cagarlos a trompadas, los quiero muertos”, agregó.

Al final, Santiago Cúneo, militante peronista muy cercano al kirchnerismo, retó a Christian Martin a pelearse en Ucrania. Dijo que él entraba por Rusia y que Christian Martin entrase por Polonia. Lo ideal sería vernos en Kiev, yo entró por Rusia y vos por Polonia”, siguió diciendo frente a cámaras. Al parecer, habrá más capítulos de esta comedia de alto calibre.

¿QUIÉN ES SANTIAGO CÚNEO?

Santiago Cúneo es un político argentino que dirige el programa “1+1=3″, desde el que años atrás apoyaba al macrismo (movimiento liderado por Mauricio Macri) hasta que año a año fue apoyando al otro bando, el kirchnerismo, movimiento peronista liderado hoy por Cristina Fernández de Kirchner. Tras pasar por distinto canales, hoy su programa lo emite por internet, vía Canal 22.

MÁS DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA: