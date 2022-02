Los usuarios de las redes sociales continúan publicando numerosos casos de infidelidad. En esta oportunidad, un video viral de YouTube nuevamente está dando la hora en todos los rincones de Internet. Nos referimos al clip donde aparece un joven descubriendo a su pareja con las ‘manos en la ‘masa’.

Un marido entró a su casa y no se imaginó ver una desafortunada escena. Cuando ingresó a la sala, se percató que su pareja estaba abrazando a otro sujeto, que sería su mejor amigo, en el sofá. Todo indicaba que ambos habían pasado la noche juntos.

Ante esta insólita situación, el supuesto amante no sabía qué hacer, por lo que fingió estar dormido. A pesar de los gritos del novio, el “mejor amigo” no despierta. Incluso, el indignado hombre le da unas palmadas en el pecho, pero el joven no se levanta.

Reacción de la novia

Tal y como se observa en la imágenes, el furioso esposo le reclama a su pareja por su accionar. Frente a esto, la mujer le dice a su actual marido que se largue de la vivienda y amenaza con llamar a la Policía para evitar que las cosas salgan de control.

Si bien aún no se conoció más destalles al respecto, el influencer “Lonny SpenceShow” señaló que el hombre engañado es un famoso fisicoculturista. Todavía se desconoce las identidades de quienes protagonizan el clip.

¿Cuándo se considera que una persona es infiel?

Según la Real Academia Española (RAE), el significado del término infidelidad es “falta de fidelidad”, lo que se puede traducir en un engaño. Por lo general, una infidelidad representa tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu pareja formal.