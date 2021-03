VIDEO VIRAL | Clint Butler es un británico de 36 años que había logrado eludir a la policía durante meses tras escapar de la prisión Spring Hill en Buckinghamshire el 28 de noviembre de 2020; sin embargo, cayó nuevamente en manos de las autoridades por la tentación que supuso el videojuego: Call of Duty Black Ops: Cold War. El video de su insólita recaptura fue publicado por la Policía en YouTube, y el hecho se hizo viral casi de inmediato en las principales redes sociales.

Butler había sido sentenciado por robo y posesión de armas. Su condena era de 17 años y había pasado ya 14 años en la cárcel, cuando escapó. Durante varios meses, la policía no había logrado dar con él. Sin embargo, el 13 de enero, los oficiales de Birmingham observaron a dos personas que sospechosamente cambiaron de dirección tras ver a los agentes.

Cuando un oficial le preguntó a Butler y su amigo por qué estaban en las calles en pleno confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, la respuesta del acompañante fue: “He venido a comprar un nuevo Call of Duty porque no puedo estar sin hacer nada en la cuarentena”.

Por su parte, el fugitivo admitió que llevaba marihuana y de acuerdo al comunicado de prensa, dio un nombre falso a los policías. Cuando los oficiales le dijeron que comprobarían la información, Butler pateó a un efectivo del orden e intentó huir.

Video viral en YouTube de detención de fugitivo

El video de su detención fue publicado por la Policía de West Midlands en su canal oficial de YouTube. De inmediato se convirtió en un viral que ha pasado las fronteras del Reino Unido.





Qué pasará con el fugitivo

Butler fue reingresado a prisión. Además de los 3 años que le faltaba culminar de su sentencia original, el fugitivo fan de Call of Duty, ahora tendrá que pasar otros 13 meses en la cárcel por su fuga y 6 meses adicionales por atacar a un efectivo policial.

Qué dijo la Policía

Nick Rowe, Superintendente de la Policía de Birmingham, no dudó en calificar de “idiota” la decisión del fugitivo de ir a comprar un videojuego en pleno confinamiento obligatorio.

“Por qué decidió arriesgarse a regresar a prisión tomando la decisión idiota de ir al pueblo durante el confinamiento con un amigo a comprar un videojuego se mantendrá como un misterio para mí”, indicó.

Asimismo, resaltó el gran trabajo de los oficiales, quienes siguiendo su instinto se percataron que había algo raro con Butler y su amigo.

Los comentarios en redes sociales no demoraron en llegar. Muchos irónicamente recordaron que actualmente puede comprar videojuegos vía online, mientras otros consideraron que se trató de una “misión fallida”.