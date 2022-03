Un hombre de los Estados Unidos no está conforme con el salario que le paga la empresa donde labora, razón por la cual decidió plantar una particular huelga: mudarse a su oficina y vivir ahí las 24 ahora del día. Su historia se hizo tendencia en redes sociales como TikTok, donde el sujeto ha dividido las opiniones de los usuarios de esta plataforma.

Inconforme con su pago

Simon Jackson no se encuentra a gusto con la mensualidad que percibe en su laburo, por lo que se mudó al cubículo donde desempeña funciones, al punto que duerme en dicho lugar y, para estar un poco más cómodo, ha levantado un improvisado dormitorio.

Y es que Jackson afirma que el dinero que percibe no le alcanza para pagar, por ejemplo, la casa donde vivía: “Vean mi nuevo departamento”, cinta compartida el pasado 8 de marzo, el cual suma más de 11.8 millones de reproducciones, donde se ve al sujeto llevando su maleta, sacando ropa y demás objetos del hogar para ordenarlos en su escritorio.

Hombre se muda a oficina como protesta por mala paga

Tras esto, Simon añade: “Este soy yo, sacando todas mis pertenencias de varias maletas. Me estoy mudando de mi viejo departamento a mi cubículo. No me pagan lo suficiente. Así que, a modo de protesta, acabo de llegar a mi empresa. Veremos por cuánto tiempo puedo salirme con la mía”.

Críticas en TikTok

Si bien es cierto que muchos apoyaron su iniciativa, otros usuarios de TikTok fueron bastante críticos con el sujeto: “Estás llevando a cabo una ocupación ilegal”, pero Jackson replicó: “Nada de lo que estoy haciendo es, técnicamente, ilegal. Sólo está mal visto”.

También reveló haber puesto una improvisada cortina para cubrirlo mientras duerme encima de un saco de dormir, además de añadir que se baña en los baños de la empresa, los cuales cuentan con ducha.

Respecto a su comida, aseguró que sus alimentos los guarda en la refrigeradora de la oficina. Pese a estas explicaciones, las críticas no cesaron: “¿Qué piensa el resto de tus colegas al encontrarte ahí?”, pero el hombre aseguró que, hasta el momento, no tiene problemas con ello porque, a consecuencia de la COVID-19, hay poco personal en su oficina.

Otros lo animan a seguir con su protesta

En un video de actualización, Simon Jackson aseguró que se cambiaría de lugar debido a que en los días siguientes se realizarían obras en dicho ambiente: “Elegí el lugar equivocado. El sábado realizarán obras encima de mi escritorio. Me voy a mudar a otro. No puedo quejarme”. Pese a esto, el hombre deslizó que podría estar cerca el final de su estancia viviendo en su oficina.

Pese a las muchas críticas que ha recibido, algunos otros se sintieron identificados con su historia, como la de un usuario que le escribió: “Yo hice lo mismo en 2014. Tardé semanas en ser despedido y desalojado. La mejor de las suertes”, mientras que otro agregó: “Mi compañero de trabajo, que no tenía hogar, hizo esto durante un año. Nunca le dijeron nada”.

El día a día de Simon viviendo en su oficina

En su cuenta de TikTok, Simon Jackson se ha encargado de mostrar cómo es su día a día viviendo en la oficina donde labora, incluso, podemos ver los alimentos que ingiere habitualmente, tales como piña enlatada o jamón que almacena en la nevera.

Su aseo no lo tiene descuidado, pues afirma que para ello utiliza el baño con ducha que se ubica en el segundo edificio de la oficina. Asimismo, confesó que en las noches lidia con el personal de limpieza que llega a hacer su trabajo en dichas horas.

Desalojado de la oficina

Todo parecía ir con relativa calma, hasta que hace 6 días Simon publicó un video en TikTok e Instagram donde es obligado a desalojar el edificio; pese a sus reclamos, el hombre, finalmente, terminó armando sus maletas y salir de la oficina con rumbo hacia la calle: “Gracias por seguirme, es el final de este capítulo, pero no será lo último que verán de mí”.

¿Cómo quedó la relación de Simon con su empresa?

En actualizaciones, Simon asegura que no sabe cómo se dará en el futuro su relación con la empresa y que, de momento, está hospedado en un Airbnb, pero también ha pedido a sus seguidores que lo asesore un abogado porque “espera lo peor” en lo referente a su continuidad en el trabajo.

Asimismo, también mostró el correo corporativo que le llegó a unos de sus compañeros de labores donde informan cerrarían las oficinas entre los días 11 al 14 de marzo por un “asunto de seguridad”, para lo cual están trabajando con administrador del edificio. El comunicado fue enviado por el vicepresidente de la compañía.

De hecho, cuando un usuario le preguntó por las novedades de su caso, agregó que la gerencia está molesta y quiere dar por terminado el vínculo laboral lo más pronto posible, pero hay cuestiones legales que no desean saltar por posibles demandas.

Simon es despedido

Sin embargo, el pasado 15 de marzo, Jackson publicó nuevo video a modo de recuento de su estadía viviendo en la oficina el cual lleva el título: “Despedido”, dando por terminado su vínculo laboral: “No es un video triste, ya viene la temporada 2... nunca habrá una segunda temporada, pero veremos qué pasa en el futuro. Quiero agradecer el apoyo de todos. Recibí mi último pago, así que ahora vamos a hacer de todo, las oportunidades aún están ahí. Tengo mucho en qué pensar, en las relaciones entre empleados, así que vean esta pequeña historia y reflexionen un poco”.

Tomando el despido con humor

Pese a su nuevo status laboral, Simon ha decidido llevar las cosas con calma y con humor, por ello, en su más reciente video escribió lo siguiente en TikTok: “Empleado, pero no puedes pagar el alquiler... Desempleado e incapaz de pagar la renta, pero dejas una revisión picante de tu excompañía en Google”.

De hecho, este sentido de la comicidad lo llevó a responder a un usuario que lo criticó de la siguiente manera: “Hombre toma trabajo donde no le pagan lo suficiente. Entonces, culpa a su trabajo por lo que le sucede. Para la próxima ocasión, no tomes el empleo”, a lo que el estadounidense replica con la locución en off de otra persona que dice: “He buscado en todos lados; vi cientos de documentos, busqué en mis mensajes de texto, inclusive miré en todo mi guardarropa, pero aún no puedo encontrar dónde es que pedí tu opinión”.