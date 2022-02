El furor por los conciertos de Bad Bunny en México continúan y un video viral de Twitter lo demuestra. En las redes sociales se convirtió tendencia una escena en la que una madre decidió agotar todos sus recursos para intentar conseguir un boleto del evento.

Bad Bunny incluyó a México en su gira llamada “World’s Hottest Tour” (El Tour Más Caliente del Mundo en español). Por ello, algunos de sus fanáticos en Nuevo León se reunieron desde horas antes en las inmediaciones del Arena Monterrey para alcanzar boletos y verlo de cerca el próximo 3 de diciembre en el Estadio BBVA.

Exige que le vendan entradas de Bad Bunny para su hijo

En ese sentido, una madre llamó la atención, luego de aferrarse a los barrotes del recinto para exigir a la seguridad que la dejen pasar. Tal y como se observa en el clip captado por @telediariomty, la mujer solicitó que le vendieran un boleto para su hijo que tiene diabetes.

“No te estoy pidiendo que me lo regales, solamente déjame pasar para comprar uno. No me voy a bajar”, le explicó la mamá a los miembros de seguridad del Arena Monterrey.

▶ “No me voy a bajar”.



La fiebre por Bad Bunny ha sido llevada a otros límites: Una mujer hizo huelga afuera de la Arena Monterrey con tal de conseguir un boleto para su hijo.



¿Tú conseguiste boleto? https://t.co/3ppl43yMfu



🎥 Alberto Santos pic.twitter.com/X86YvJ4jaG — @telediariomty (@telediariomty) February 10, 2022

Asimismo, la madre mexicana denunció que los guardias del lugar no estaban realizado ninguna acción para evitar la reventa. Incluso, las personas de la fila se encontraban apoyando a la desesperada señora.

“¿No vieron el Tsuru de los revendedores? ¡Los protegían!”; “¡les pagaron!; “me ofrecían boletos en frente de los policías y ustedes no hacen nada”, fueron algunos de los gritos de la gente contra los elementos de seguridad en la zona.

Boletos agotados Bad Bunny

Cuando se confirmaron los conciertos en México y Perú de Bad Bunny, sus miles de seguidores se mantuvieron atentos a la venta de tickets. Ante esta tremenda expectativa, los boletos se agotaron en cuestión de horas a minutos de que se iniciara la compra de los mismos.

¿Qué se considera video viral?

“Un video viral o vídeo viral es un cortometraje audiovisual inusitadamente impactante, que la gente comparte a través de las redes sociales y los servicios para vídeos en línea, que debido al furor que causan en los espectadores son visualizados y luego compartidos por millones de personas en todo el mundo”, explica Wikipedia.