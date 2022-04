Un video de Twitter, publicado desde Colombia, paralizó al mundo de las redes sociales hasta el punto de convertirse viral. En la grabación, un perro llegó solo a su vivienda, luego de estar extraviado. Al percatar este ‘milagro’, la familia del can se emocionó y la reacción se hizo tendencia dentro del mundo cibernético.

Perder a una mascota es la peor pesadilla de cualquier dueño. Ante esta desesperación, el papá o mamá perruno reparten carteles y hasta colocan avisos en todos los rincones de Internet con la esperanza de hallar a su ‘amigo de cuatro patas’.

La reacción de una familia cuando su perro perdido regresa

En ese sentido, la cuenta @evelyncarmona compartió una grabación en la que aparece el conmovedor encuentro entre una familia con su perrito. “Lloren conmigo. Una familia reacciona cuando su perrito que llevaba perdido unos días atrás llega solito a casa”, escribió Evelyn Carmona en la descripción del clip, que superó los 2.6 millones de reproducciones en Twitter.

Lloren conmigo 🥹🥹🥹🥹🥹🥹

(Una familia reacciona cuando su perrito que llevaba perdido unos días atrás llega solito a casa) 🥺🥹 pic.twitter.com/ecPL2gpZXx — Papita Criolla ☻ (@evelyncarmona) April 6, 2022

En las emotivas imágenes se logran ver cómo el can ingresa de la calle a una vivienda. Segundos después, se escuchan los gritos de felicidad varias personas, pues el perro extraviado había regresado a su hogar. Incluso, los cuidadores de la mascota salen de la casa y lloran al verlo.

Reencuentro emociona en redes

El video de @evelyncarmona acumuló miles de reacciones en Internet. Muchos usuarios compartieron experiencias sobre sus mascotas, mientras que otros criticaron la publicación, pues creyeron que todo era actuado

“Y mi perrita que duró una hora perdida y estaba que me moría de la tristeza, pero después que apareció la regañé porque estaba haciendo cositas prohibidas con otro perro”; “nuestra perrita falleció el sábado en la noche y el dolor fue muy grande”; “a mí se me perdió Simón tres meses, juré no volver a tener mascotas. Un domingo en la tarde nos dio la sorpresa, que emoción nos dio, pero aún más a mi hija”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué hacer si tu perro se ha perdido?

Buscar en la zona de pérdida.

Llamar a las autoridades locales.

Avisar al Archivo de Identificación de Animales de Compañía.

Colocar el aviso en las redes sociales.