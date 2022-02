Titanic, de James Cameron, es una de las películas más exitosas y recordadas de la historia del cine. Habiendo pasado ya 25 años desde que esta cinta llegó a las salas, convirtiéndose en una de las producciones más icónicas de la industria, podríamos decir que se ha visto todo sobre ella; sin embargo, ha aparecido en redes sociales un video que está dejando boquiabierto a más de uno. Se trata de un clip que se ha vuelto viral por intercambiar a uno de los protagonistas por un gato. Y el resultado es simplemente hilarante.

El trabajo, publicado hace unos días, es un montaje que, a modo de parodia, muestra ciertas secuencias de la película. Si bien Leonado DiCaprio aparece tal cual lo hizo en la cinta, esto no ocurre con Kate Winslet, su compañera de reparto, quien ha sido sustituida por un minino llamado OwlKitty.

Como no podía ser de otra forma, la parodia tiene de fondo la icónica My Heart Will Go On de Celine Dion. Además, tiene un inesperado giro final que la hace aún más graciosa, por lo que no extraña que el video se haya vuelto viral rápidamente.

¿El resultado? Más de 2.8 millones de reproducciones en cuestión de horas y cientos de usuarios aclamando el ingenio y la habilidad de los editores. “Me niego a morir hasta ver todo ‘Titanic Owl Kitty Cut, no me importa si toma otros 110 años, alguien hágalo”, bromeó un internauta.

Quién es OwlKitty, la protagonista de la parodia viral de Titanic que triunfa en redes sociales

OwlKitty, Lizzy de nombre real, es una gata que se volvió una estrella de Internet tras protagonizar curiosos montajes de producciones como Star Wars, Jurassic Park, Juego de Tronos y Pulp Fiction.

Detrás de su éxito, con el que ha logrado conseguir millones de seguidores en YouTube, Instagram y Twitter, se encuentran Thibault Charroppin y Olivia Boone, una pareja de Portland expertos en Photoshop y edición de contenidos.