Previo al comienzo del Super Bowl LV, donde los Tampa Bay Bucanners derrotaron 31-9 a los Kansas City Chiefs para reclamar el título de campeón de la temporada 2020 de la NFL, Eric Church y Jazmine Sullivan se encargaron de entonar The Star-Spangled Banner (La bandera estrellada traducido al español), el himno nacional de Estados Unidos ; sin embargo, quien terminó robándose el show fue Warren Snipe, que fungió como intérprete en lengua de señas.

“Conocido afectuosamente por muchos como Wawa, él ha sido un pionero como un aclamado artista de la industria discográfica en el mundo del Hip Hop y desarrolló su propio nicho: Dip Hop, que él mismo defino como ‘Hip Hop a través de ojos sordos’”, escribió la Asociación Nacional de Sordos (NDA por sus siglas en inglés) al anunciar la participación de Warren Snipe.

“Wawa” no solo estuvo presente durante la parte del himno, como se aprecia en el video viral compartido por la propia NFL en su canal de YouTube , sino también saltó al escenario el grupo H.E.R. para interpretar su versión en lengua de señas de la canción America the Beautiful, metiéndose a la audiencia al bolsillo al ver la pasión que ponía a cada estrofa de la canción.

¿Quién es Warren “Wawa” Snipes?

Warren Snipe, recordado por su actuación en la serie de TV Black Lightning, es un veterano en la industria del entretenimiento. “Proveniente del área metropolitana de Washington D.C., Wawa complace al público desde 2005 con gran recepción de la crítica y reseñas positivas”, señala el NAD en su pronunciamiento recogido por la página web del programa TODAY.

“Su interpretación única de Dip Hop explora el Hip Hop a través de una fascinante combinación de audio e imágenes, y busca poner a los artistas con discapacidad auditiva en el mapa del interés público general. En 2016, Wawa lanzó un álbum ‘Sordo: ¡¿Y qué?!’ - que fue diseñado para mostrar el atractivo de la música para todos, incluidos los sordos”, agrega la institución.

