Los corresponsales de guerra han iniciado una cobertura completa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entre las personas que se han trasladado hasta la zona ha llamado la atención un nombre en particular: Alex Tienda, un youtuber mexicano que se ha convertido en tendencia por documentar la crisis. Pero, cómo es que este youtuber pasó de hacer videos de viajes a estar en una guerra. Esta es su historia.

¿Quién es Alex Tienda?

Alex Tienda es un generador de contenidos mexicano con una carrera en YouTube desde el 2006. Durante los años que lleva en la plataforma de videos ha logrado posicionarse en la categoría de viajes, aunque en los últimos años cambió su contenido para relacionarlo a un plano más coyuntural.

Desde que se dieron las primeras alertas sobre la escalada entre Rusia a Ucrania, el creador de contenidos mexicano compartió a través de sus redes sociales la decisión que tomó de iniciar los trámites para conseguir la visa y poder viajar de inmediato al país gobernado por Volodímir Zelenski.

A través de sus redes sociales no ha dejado de compartir las incidencias sobre lo que se está viviendo y el miedo que se siente en las calles. Alex Tienda logró registrar en video los primeros enfrentamientos en la frontera ruso-ucraniana, convirtiéndose en un viral que rápidamente ha circulado por Internet.

El youtuber mexicano durante su participación en CNN por el conflicto entre Rusia y Ucrania. (Foto: Captura CNN)

¿Por qué Alex Tienda viajó a Ucrania?

La presencia del youtuber mexicano Alex Tienda en la zona de conflicto en Europa del Este ha hecho que diversas reconocidas cadenas de noticias como CNN lo inviten a participar en las transmisiones en vivo para que pueda informar y contar lo que está ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania.

Estas participaciones causaron críticas de algunos usuarios, quienes cuestionaron su trabajo, ya que “está arriesgando su vida por un par de vistas”, según expresaron. Otros valoraron el trabajo que está realizando al ser él y una cámara de video captando este evento importante para el mundo.

“Solo quiero dejar muy en claro… Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo”, escribió Alex Tienda en su cuenta de Twitter.

En un video titulado “¿Por qué Rusia quiere invadir Ucrania?”, el youtuber intenta explicar el inicio del conflicto y quiénes están involucrados. En los últimos minutos de la grabación también expresa cómo se siente ante las críticas recibidas y el porqué de su viaje a Ucrania y otros destinos en riesgo.

“Yo no hice ni hago esto por generar vistas o ir a donde están las tendencias. Sé que los que me conocen lo saben. Llevamos más de 10 años dedicándonos a esto y para no darle tantas vueltas, lo hago por Jeremy (su ayudante en Ucrania). Es importante explicarle a la gente esta situación compleja que está sucediendo con la guerra y que está por venir algo muy fuerte”, dijo Alex Tienda.

Alex Tienda, de los viajes a la guerra

La presencia de los creadores de contenidos, youtubers o influencers en este tipo de acontecimientos han cobrado popularidad en los últimos tiempos. Algunos lo hacen por generar vistas en sus canales de YouTube y otros por la dedicación de informar y ser testigos en sitio de lo que se está viviendo.

Pero, ¿Cómo es que Alex Tienda terminó visitando los países más peligrosos del mundo como Afganistán, Corea del Norte o Venezuela? En el podcast de Roberto Mtz, Alex Tienda esboza una respuesta: “Mientras más viajas te vas preguntando más cosas [...] En el caso de un viajero piensas en destinos como París, pero llegas a un punto donde empiezas a ver más allá de lo turístico [...] Yo empecé a virar mi contenido a algo más de valor con mi viaje a Corea del Norte [...] Vale más hacerte un nombre y ganar prestigio con contenido de valor a hacer algo que está de moda y que luego vendrá otro y lo hará”.

