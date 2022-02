Quienes juegan a la lotería con frecuencia saben que tienen las mismas posibilidades de ganar que aquellos que juegan por primera vez. Todas las personas que participan lo hacen con la misma probabilidad de que la suerte les sonría y eso es, precisamente, parte del encanto de este juego.

El mejor ejemplo lo tenemos con un israelí de unos 30 años. El hombre nunca había jugado antes a la lotería, pero la primera vez que lo hizo dio en el blanco: se ha convertido en millonario al ganar 80 millones de séqueles (unos 25 millones de dólares) gracias a la Lotería Nacional de Israel, Mifal HaPais.

Nunca había jugado a la lotería

El hombre ha reconocido a Time of Israel que era la primera vez que jugaba a la lotería. Lo hizo porque vio la suma inusualmente alta del premio. La suerte quiso que su primer contacto con los juegos de azar lo convirtieran en millonario gracias a los 25 millones de dólares que ha ganado en un instante.

El afortunado aún se pellizca de incredulidad: “Vi comerciales sobre el premio mayor y decidí, por primera vez en mi vida, llenar un boleto de lotería”, dijo. “En el momento en que vi los números ganadores, supe que me resultaban familiares. Sentí una especie de ‘luz’ que no puedo explicar”.

Un hombre que ganó 25 millones de dólares en el premio mayor de lotería más grande de Israel. (Foto: Mifal HaPais)

Cómo eligió los números ganadores

Al describir su proceso para completar el boleto ganador, dijo que apenas lo pensó y que solo le habían explicado las reglas momentos antes.

“Estaba apurado, así que inventé un ‘método’ rápido y solo marqué un número principal mientras dejaba que la máquina de lotería eligiera el resto de los números en cada fila”, dijo. “No estoy muy seguro de lo que hice, pero ciertamente funcionó”.

El premio de lotería más alto en la historia de Israel lo ganó un hombre de unos 30 años. (Foto: AFP)

Se lo contó a su esposa

Después de darse cuenta de que había ganado, el emocionado ganador despertó a su esposa para compartir la noticia con ella.

“Le susurré al oído a mi esposa, diciéndole que creo que hemos ganado la lotería. Así la desperté. Ella realmente no entendió al principio… a pesar de lo tarde que era, inmediatamente llamé a mi familia cercana para contarles la noticia. No pude dormir La adrenalina no me lo permitió. Mi esposa y yo estuvimos sentados en la sala hablando hasta las 6 am”, dijo.

A pesar de la emoción, el ganador no fue inmediatamente a recoger su premio. En cambio, fue a trabajar como de costumbre y solo fue a entregar su boleto el domingo por la tarde.

Los juegos de azar son ilegales en Israel, a excepción de la Lotería Nacional, Mifal HaPais. (Foto: AFP)

Qué hará con el premio

Al ser consultado por los medios israelíes qué pensaba hacer con el dinero, dijo: “No nos falta de nada. Mi carrera mantiene a mi familia y estamos contentos con nuestro estilo de vida. Pero siempre hay espacio para mejorar, y una cosa es segura: aseguraremos el futuro de nuestros hijos y nuestras familias”.

Los juegos de azar son en su mayoría ilegales en Israel, con la excepción de los servicios de apuestas ofrecidos por el instituto de lotería nacional de Israel, Mifal HaPais, y el Consejo de Apuestas Deportivas de Israel. En el juego de lotería semanal ofrecido por Mifal HaPayis, los participantes eligen seis números entre 37 y un número adicional. El premio máximo se paga por acertar todos ellos.