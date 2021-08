Amy Palmeiro-Winters, una reconocida atleta con una prótesis en la pierna, se ha convertido en una historia viral de éxito, tras recorrer 160 kilómetros en menos de 22 horas, logrando con ello imponer un nuevo récord Guinness.

Y es que Palmeiro-Winters cuenta con una prótesis en su pierna izquierda y es, además, una atleta que participa en maratones, triatlones, triatlones Ironman y otras competencias consideradas como “extremas”.

Dicho lo anterior, vale destacar que Amy ya se encontraba dentro del mundo del atletismo antes de perder su pierna izquierda en 1994 tras sufrir un accidente en moto; sin embargo, tras casi 30 cirugías en 3 años pudo continuar con su pasión: correr.

En ese sentido, el nuevo récord batido por la neoyorquina lo realizó en 21 horas, 43 minutos y 29 segundos, tiempo suficiente para superar la anterior marca de 22 horas y que, hasta el momento, no era superado.

La atleta batió este récord Guinness en la categoría “100 millas más rápidas en una cinta femenino”, conocido como LA2, el cual está dirigido para personas que, precisamente, padecieron la amputación de una de sus piernas por debajo de la rodilla, como es el caso de Amy.

Tras recibir el galardón, Amy Palmeiros-Winters se mostró muy contenta por este logro: “Cuando éramos chicos, uno tenía varias opciones. Ser un bombero, oficial de policía, entrar al Ejército, ser atleta olímpico o ganar un Guinness”, expresó.

Amy Palmeiro-Winters es todo un ejemplo de superación ante la adversidad. (Foto: Captura/Instagram)

Y agregó: “Para mí, el día que me atropelló el auto, sentí que me quitaron todo eso. Pero, fue la parte más fuerte del cuerpo que tiene una persona, mi mente, la que me ha llevado a donde estoy, intentando establecer un título oficial de Guinness”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mantenerse conectado a los círculos sociales, reducir el consumo de noticias y amplificar historias positivas son algunas de las recomendaciones que dio la Orga null