Siempre ocurren situaciones curiosas con las novias que son compartidas en redes sociales. Pero, esta es sin duda una de las que más ha llamado la atención. En México, Inés es una recién casada que se convirtió en viral por ir a comprar a una tienda de conveniencia tras contraer matrimonio civil. El hecho tuvo reacciones de los usuarios de Instagram.

Con el título “La historia de Inés” la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo compartió una foto de una recién casada que llegó a la caja del establecimiento con un hermoso vestido blanco, en una situación tan cotidiana como ir a comprar. La foto fue tomada por el esposo que no pensó que el hecho curioso se haría viral.

“#HistoriasEnOXXO Acabas de casarte y el hambre te hace pasar a OXXO¡ Esta es la historia de Ingrid! ”Mi historia es algo épica. El día sábado me casé, y saliendo de misa moría de hambre y me bajé a comprar algo de comer. A mi esposo se le hizo cómico que hiciera eso y me tomó esa foto” @ingrid.esal”, es el mensaje de la recién casada.

Reacciones en Instagram

La imagen que se viralizó en la red social Instagram obtuvo reacciones y comentarios positivos. Con emoticones de corazones y aplausos los usuarios celebraban la acción de la novia y hasta algunas usuarias querían replicar la misma foto cuando se casen. Sin duda la novia causó sensación.