Emanuel Marques de Oliveira, un niño de Brasil de 9 años, se las arregló para escapar de casa, colarse en un avión y viajar 2700 kilómetros sin ser detectado. ¿Cómo lo logró?

Todo empezó el sábado 26 de febrero, cuando Daniele Marques, madre del menor, reportó la desaparición de su hijo ante las autoridades.

Según contó la mujer, lo había visto acurrucado en su cama cuando se despertó en las primeras horas de la mañana; sin embargo, cuando fue a verlo nuevamente dos horas después, había desaparecido.

“Me desperté a las 5:30 am, fui a su habitación y vi que estaba durmiendo normalmente”, dijo en conversación con el medio local G1. “Luego jugueteé un poco con mi celular y me volví a levantar, a las 7:30 am, y fue cuando me di cuenta que ya no estaba en su dormitorio y entré en pánico”.

Tras horas de incesante búsqueda en la zona, descubrieron que Emanuel había terminado a más de 2698 kilómetros de su casa, en la ciudad de Guarulhos, Sao Paulo, al suroeste de Brasil.

Su angustiada madre pasó todo el día preguntándose dónde estaba su hijo, antes de enterarse finalmente de que estaba sano y salvo al otro lado del país.

Según informó el medio citado, el niño logró ingresar al vuelo sin la necesidad de un boleto, todo tras buscar en Google “cómo subir a un avión sin ser visto”.

Ahora, la gerencia del aeropuerto de Manaus está investigando cómo el menor pudo abordar un avión sin documentos de viaje y sin equipaje.

La policía local también ha solicitado imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto y ha iniciado una investigación.

Los agentes informaron que no hay antecedentes de violencia en la familia y que el intrépido chico había decidido viajar a Sao Paulo para “visitar a algunos familiares”.

Emanuel pudo volver a casa luego de que sus padres realizaran los trámites correspondientes con las autoridades.

¿Cómo hizo un niño de 9 años para viajar sin que nadie se diera cuenta?

Una vez que el menor se reencontró con su familia, su madre le preguntó cómo había hecho para superar todos los controles y subirse a un avión sin tener ningún documento.

“Me dijo que tomó algunos autobuses al azar desde casa hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres revisiones sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni boarding pass”, explicó la mujer.

“Lo que sigo pensando es cómo un niño logra pasar por un sistema aeroportuario que es tan burocrático para nosotros. Por eso quiero una respuesta de la aerolínea y del aeropuerto sobre cómo mi hijo logró abordar solo”, agregó.

