Su nombre real es Mary Anne Oliver-Snow y tiene de 22 años. Nació en Houston, Texas, y según afirmó el Tribunal del Distrito del Condado de Harris, ella fue arrestada el 28 de enero de este año tras entregar un audio donde confesaba el fatídico accidente. “Causó imprudentemente la muerte de Helen Rose Hastings al apuntar con una pistola al denunciante y apretar el gatillo”, garantizaron las autoridades.

Según Oliver-Snow y varios testigos, Hastings se acercó a Yandere Freak y le dijo que disparara. “‘Ooooh, dispárame’, mientras se reían, el acusado dijo ‘Oh, está bien’ y dijo que se disparó, diciendo que estaba en estado de shock diciendo que se suponía que estaba vacío”, dice el informe policial.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 am del 17 de enero en Houston, Texas. Según un informe de la policía del condado de Harris, Oliver-Snow bebía y fumaba con amigos y jugaba con una pistola que un exnovio había dejado en su casa. “La acusada dijo que su exnovio dejó su arma en su residencia cuando se mudó, afirmando que recibió todas las balas”, dice el informe.

“La acusada dijo que no sabía que tenía una bala, y dijo que había jugado con ella antes como una broma. La demandada declaró que su exnovio le había enseñado a sacar la parte inferior, refiriéndose a la revista, para que no se disparara”.

¿Por qué Oliver-Snow tenía un arma en la noche del 17 de enero?

La policía le preguntó a Oliver-Snow por qué tenía un arma en primer lugar. Ella dijo que “estaban viendo ‘Gotham’ y dijo que estaba borracha, riendo, jugando, diciendo que es una cosplayer, afirmando que les gustan los personajes y esas cosas, y les dijo a sus amigos que tenía un arma como Penguin”.

Ante la escena escalofriante que se dio en una reunión de amigos, el grupo llamó de inmediato a la policía que llegó al lugar. Hastings fue llevada al hospital, pero sus padres le quitaron el soporte vital poco después de su llegada y murió, según el informe policial.

¿Cómo es el presente de Yandere Freak tras cometer el crimen?

Por ahora se desconoce quién pagó la fianza de 20 mil dólares para que Oliver-Snow esté en libertad y actualmente ha violado los términos de los registros judiciales. Se perdió una fecha previa al juicio con el caso actual, violó el toque de queda y dejó que se agotara la batería de un dispositivo de rastreo GPS. Por si fuera poco, continúa publicando en TikTok con diferentes cosplay.

“Qué gran bofetada a las familias de las víctimas por publicar así”, escribió un usuario de TikTok. Dado que los TikTokers la han vinculado al tiroteo de enero, ha hecho que su cuenta sea privada. Además, algunos de sus 1.6 millones de seguidores han hecho miles de duetos con videos recientes que dicen que sus videos se sienten perturbadores dado que ha sido acusada de homicidio involuntario.

Los comentarios sobre sus publicaciones recientes en Instagram muestran cómo está reaccionando la comunidad de cosplay. “Es matar a alguien y fingir que no eres culpable de homicidio involuntario para mí”, dijo otro usuario en una publicación reciente.”Literalmente, la comunidad de Cosplay no te quiere aquí, así que haznos un favor y sal de la comunidad de Cosplay”.

¿Quién era Helen Hasting, la víctima de Oliver-Snow?

La víctima, Helen Hastings, era una estudiante de primer año de secundaria en Oberlin College en Ohio, según Oberlin Review.El periódico estudiantil escribió: “Entre sus amigos, Hastings era conocida por su risa, entusiasmo y compasión. Hastings estaba interesada en ayudar a tratar la misofonía, una condición que hace que las personas se sientan angustiadas por determinados sonidos, y tenía la intención de estudiar neurociencia, psicología y arte”.

Un amigo, Zach Gerson, le dijo al periódico: “Helen tenía una personalidad realmente alegre y enérgica y un buen sentido del humor”. Otra amiga, Noelle Lara, agregó: “Me sentí agradecida de tener empatía y entusiasmo de ella. Para colmo, lo hizo con los calcetines de llama más lindos que puedas encontrar. Por lo general, tenía un gran sentido de la moda. Gracias Helen por ser una primera amiga. Esta no será la última vez que te celebramos”.

Hastings era de Houston, Texas, según su página de Facebook. Se graduó de The Awty International School en Houston antes de asistir a Oberlin, dijo en Facebook. El artículo no menciona una causa de muerte. La familia de Hastings no ha comentado públicamente sobre los cargos contra Oliver-Snow.

