Esta es una historia muy particular porque baby shower celebrado por todo lo alto no fue para un bebé tradicional, sino para que un animal preñado también tenga una celebración. Este es el caso de Camila, una yegua muy bien vestida de rosa para celebrar el nacimiento de su cría en Yucatán, México. Las fotos se volvieron viral en Facebook.

Una pareja mexicana oriunda de Tixpéhual no dudó en preparar un gran evento con decoración, pastel e invitados para su mascota, a quien quieren “como una hija”.

“Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras, eres nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu baby shower, pero no me importa, porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros”, escribió Erika Couoh en su cuenta de Facebook.

Ella, junto a su esposo César Naal, prepararon cada detalle del sorpresivo agasajo a Camila al que asistieron amigos y familiares.

En las fotografías publicadas por la mujer se ve a la yegua de color blanco vestida de rosa para el festejo y hasta le pusieron listones en sus patas para que ‘posara’ ante las cámaras en su baby shower. También tenía una diadema de flores.

“Solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto preciosa eres una animalita muy especial e inteligente por que cada que sientes algo lo expresas. Si estás triste lloras, si estás feliz tus ojos brillan y si te sientes mal te veo acostada. Gracias por darnos la dicha de ser abuelos. Eres muy importante en nuestras vidas Camila”, agregó muy emocionada.

Los dueños del animal compartieron cada detalle relacionado al evento y capturaron el momento junto a su "hija". (Foto: Facebook Erika Couoh)

Luego de su primera publicación en Facebook, Erika Couoh compartió más fotografías del evento donde agradeció a su familia por no perderse la fiesta en la que también hubo pastel que tenía el diseño de un caballo con la leyenda “Felicidades”.

“Gracias a estas personas que me ayudaron en la organización, a mi suegra María Ruiz, a la abuela Lucia, a la tía Daneira por el look de Camila, a mi prima Naye Couoh y a mis padres Leticia Couoh y Pedro Puch Puch por su apoyo incondicional. Gracias por tratar a mi Camila como parte de nuestra familia, como su nieta y sobrina”, concluyó la dueña de la yegua que cuenta los días para ver a la cría nacer.