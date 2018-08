Hace cuatro años, Facebook pagó una millonada para adquirir WhatsApp y todos se preguntaban cómo iba a hacer la compañía de Mark Zuckerberg para empezar a ganar dinero con el popular servicio de mensajería instantánea. La respuesta: anuncios publicitarios.

Así como lo leen. WhatsApp empezará a mostrar publicidad del apartado de "Estados" de la aplicación, al igual que Facebook lo hace en sus otros servicios como Instagram (vía Stories) o Messenger (en el listado de contactos en su versión móvil). Para suerte de muchos, la publicidad no será tan intrusiva ni afectará sus funciones principales.

WhatsApp precisó que la publicidad se mostrará al azar entre las historias del listado de contactos del usuario. ¿Será una buena decisión? Pues este anuncio generó opiniones divididas, aunque la mayoría coincide que sería un movimiento peligroso por parte de Facebook ya que alejaría a sus usuarios.



Además, es preciso mencionar que no hay forma de “escapar” de estos anuncios publicitarios ya que antes de su compra por Facebook, el usuario de WhatsApp tenía la oportunidad de pagar para no visualizarlos. Ahora, que la aplicación es “obligatoriamente gratuita”, uno ya no tiene dicha opción.

Esta decisión de monetizar con WhatsApp se da luego de que a fines de julio pasado, Facebook anunciara la pérdida de casi la cuarta parte de su valor en el mercado bursátil tras conseguir resultados por debajo de lo esperado. Teniendo en cuenta los más de 1500 millones de usuarios, para la compañía le resulta cada vez más difícil ganar nuevos adeptos.

