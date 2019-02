Gato no puede dormir tranquilamente por culpa de un loro y sorprende a miles de usuarios con su reacción

Un gato causa sensación en YouTube luego de aparecer en un video viral donde se ve la curiosa reacción que tiene a raíz de no poder dormir tranquilamente por culpa de un loro. Todo sucedió en una casa ubicada en Yamaguchi, Japón.

De acuerdo a la publicación realizada en YouTube, ambos animales se encontraban sobre un mueble. Todo parecía transcurrir con normalidad. El pequeño felino sabía que muy cerca de él estaba el ave y, en vista de que aparentemente sentía cansancio, decidió cerrar sus ojos para dormir.

Es ahí donde el loro inmediatamente comenzó a ‘fastidiarlo’ con su pico. Tal y como se aprecia en el clip viral de YouTube, tuvieron que pasar unos cuantos segundos para que el gato pierda la paciencia y se levante molesto.

En vista de que el loro no se detenía con nada, el pequeño felino movió una de sus patas delanteras y lo botó al piso. Diversos usuarios, al ver las imágenes difundidas en YouTube, no pudieron evitar soltar carcajadas, ya que no esperaban que el gato iba a reaccionar de esa manera.

El video no tiene mucho tiempo de haber sido compartido en YouTube, pero ya acumula una gran cantidad de reproducciones debido a su impactante contenido que lo volvió viral en la red social.



