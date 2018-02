YouTube viral: Jurassic World: Fallen Kingdom estrenó tráiler durante el Super Bowl [VIDEO y FOTOS]

Una de las cosas más atrayentes del Super Bowl siempre han sido los comerciales. No son pocas las veces que se presentan avances de películas, productos y demás, los cuales son la locura en la audiencia local y poco después en todo el mundo gracias a YouTube.



Uno de los casos más recientes ha sido el tráiler de Jurassic World: Fallen Kingdom, la nueva entrega de la conocida saga de dinosaurios. El spot salió, calientito, durante el Super Bowl y ya está disponible en YouTube.



El protagónico lo tendrá el actor Chris Pratt, conocido por su papel en Guardians of the Galaxy, cinta que pertenece al Universo Marvel. Como no podía ser de otra forma, y como puedes comprobar entrando a YouTube, Jurassic World: Fallen Kingdom presenta una gran dosis de acción.



En esta producción veremos que los animales prehistóricos podrían desaparecer (de una vez por todas) del planeta por un catástrofe natural. En este contexto, una misión de rescate se hace más peligrosa de lo habitual.



El estreno de Jurassic World: Fallen Kingdom, película que tendrá la participación no solo de Chris Pratt sino también de Bryce Dallas Howard y Jeff Goldburn, está programado para junio de este año.