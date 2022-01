El video de YouTube de una mujer, apodada ‘Lady saldo’, se viene viralizando en redes sociales. A pesar que la grabación es del 2019 en México, los usuarios continúan compartiendo y comentando el incidente debido a que todo terminó de manera inesperada.

Aunque se desconoce el nombre de la mujer, en el titular de YouTube se le denominó “Lady 30 pesos” y “Lady saldo”. El video inicia con una pelea debido a que la fémina aduce que no le llegó la recarga a su celular. “Tú me estás robando a mí 30 pesos. Yo vine por saldo no viene por un ticket”, señala.

La encargada de la tienda reitera que el saldo sí se efectuó y que tiene el comprobante de la recarga; sin embargo, la mujer con celular en mano dice que el saldo no figura y que la máquina se habría trabado cuando se estaba efectuando la transacción.

“Me regresas mis 30 pesos y tú te arreglas con Movistar. No tengo saldo, me regresas mis 30 pesos por favor”, insiste.

YouTube: así fue el final inesperado de ‘Lady saldo’

A pesar de la insistencia de la mujer, la vendedora no aceptó devolverle los 30 pesos que invirtió en la recarga. “Aquí está su ticket, yo le puse saldo. No me grite señora, yo le estoy dando un servicio de la manera más educada”, agrega.

“Eso se trabó y tú te diste cuenta, vuélvelo a cargar para tener mis 30 pesos”, continúa gritando la mujer. Finalmente, se rinde y se da la vuelta, pero antes de irse se roba unas papitas que estaban en un estante .

'Lady saldo' termina robando papitas en tienda. Foto: Captura

En los comentarios de YouTube, algunas personas indicaron que muchas veces han tenido ese problema y lo que hacen con el ticket es llamar a Movistar para que les devuelva el saldo, ya que no es responsabilidad de la tienda.

VIDEO RECOMENDADO

‘Lady saldo’ arma escándalo en tienda, pero incidente tiene un final inesperado

TE PUEDE INTERESAR